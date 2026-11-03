Зеленский прибыл в Берлин: о чем будет пытаться договориться Киев

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 ноября, прибыл в Берлин вместе с украинской делегацией. В программе визита – переговоры с высшим руководством Германии и участие в Берлинской конференции по безопасности. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, он планирует встретиться с канцлером Германии, федеральным президентом, а также президентом Бундестага. Отдельным пунктом программы станет участие в международной конференции, посвященной вопросам безопасности.

Одними из главных тем переговоров станут укрепление украинской противовоздушной обороны и поддержка энергетического сектора. Именно эти направления президент назвал приоритетными для обсуждения с партнерами. Для Украины они имеют особое значение на фоне продолжающейся российской агрессии и угроз инфраструктуре.

Зеленский подчеркнул, что визит должен стать не просто дипломатическим мероприятием, а возможностью согласовать дальнейшие совместные действия. Киев рассчитывает на координацию с Германией и другими союзниками, чтобы усилить защиту страны и обеспечить устойчивость критически важных систем.

"Мы все заинтересованы в безопасности, стабильности и защите международного порядка, основанного на правилах", — отметил президент.

Он добавил, что для достижения этих целей необходима совместная работа, которая должна воплощаться в конкретные решения.

Берлин остается одним из ключевых партнеров Украины в Европе, поэтому итоги встреч могут иметь значение для дальнейшей военной и энергетической поддержки. Главная интрига визита – удастся ли украинской делегации получить новые обязательства и договориться о практических шагах по усилению ПВО и защите энергетики.

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