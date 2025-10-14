logo_ukra

Зеленський добре підготувався до зустрічі з Трампом: з яким світовим лідером провів годинну бесіду
НОВИНИ

Зеленський добре підготувався до зустрічі з Трампом: з яким світовим лідером провів годинну бесіду

Володимир Зеленський обмінявся з президентом Фінляндії Александром Стуббом своїм баченням однозначно подальших кроків для врегулювання війни в Україні

14 жовтня 2025, 12:46
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський напередодні зустрічі з лідером США Дональдом Трампом провів тривалу розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Як повідомляє портал "Коментарі", про це глава держави сам повідомив у себе в Telegram.

Зеленський добре підготувався до зустрічі з Трампом: з яким світовим лідером провів годинну бесіду

Володимир Зеленський та Александр Стубб. Фото: з відкритих джерел

"Зараз, коли війна на Близькому Сході завершується, важливо не втратити імпульс поширення миру. Війна у Європі також може бути завершена, і для цього максимально важливе лідерство як Сполучених Штатів, так і інших партнерів. Сьогодні вже майже годину говорили про все це з президентом Фінляндії Александром Стуббом", — розповів Зеленський.

Він наголосив, що координує позиції з президентом Фінляндії.

За словами Володимира Зеленського, правильні кроки США можуть спрацювати для припинення війни Росії проти України.

"Ми маємо відповідне бачення", — додав він.

Також під час розмови зі Стуббом порушувалися питання нещодавніх російських атак щодо енергетичної інфраструктури України та потреби у посиленні протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський висловив подяку президентові Фінляндії за готовність допомагати, і зазначив, що Росія має бути позбавлена можливостей і далі затягувати війну і терор, і "це може стати надійною основою для миру в нашому регіоні".

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп підтвердив, що в п'ятницю, 17 жовтня, має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Свою заяву американський лідер зробив під час спілкування із представниками ЗМІ на борту літака Air Force One.

Дональд Трамп відповів ствердно на запитання про те, чи прийматиме він Зеленського в Білому домі цієї п'ятниці.

"Я думаю, що так. Так", — зазначив американський президент.




