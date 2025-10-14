Зеленский хорошо подготовился к встрече с Трампом: с каким мировым лидером провел часовую беседу

Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи с лидером США Дональдом Трампом провел длительный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства сам сообщил у себя в Telegram.

Владимир Зеленский и Александр Стубб. Фото: из открытых источников

"Сейчас, когда война на Ближнем Востоке завершается, важно не потерять импульс распространения мира. Война в Европе также может быть завершена, и для этого максимально важно лидерство как Соединенных Штатов, так и других партнеров. Сегодня уже почти час говорили обо всем этом с президентом Финляндии Александром Стуббом", — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что координирует позиции с президентом Финляндии.

По словам Владимира Зеленского, правильные шаги США могут сработать и для прекращения войны России против Украины.

"У нас есть соответствующее видение", — добавил он.

Также во время разговора со Стуббом поднимались вопросы недавних российских атак по энергетической инфраструктуре Украины и потребности в усилении противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский высказал слова благодарности президенту Финляндии за готовность помогать, и отметил, что Россия должна быть лишена возможностей и дальше затягивать войну и террор, и "это может стать надежной основой для мира в нашем регионе".

Стоит отметить, президент США Дональд Трамп подтвердил, что в пятницу, 17 октября, намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Свое заявление американский лидер сделал во время общения с представителями СМИ на борту самолета Air Force One.

Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос о том, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме в эту пятницу.

"Я думаю, что да. Да", – отметил американский президент.



