Зеленский хорошо подготовился к встрече с Трампом: с каким мировым лидером провел часовую беседу

Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи с лидером США Дональдом Трампом провел длительный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства сам сообщил у себя в Telegram.
Владимир Зеленский и Александр Стубб. Фото: из открытых источников
Он подчеркнул, что координирует позиции с президентом Финляндии.
По словам Владимира Зеленского, правильные шаги США могут сработать и для прекращения войны России против Украины.
Также во время разговора со Стуббом поднимались вопросы недавних российских атак по энергетической инфраструктуре Украины и потребности в усилении противовоздушной обороны.
Владимир Зеленский высказал слова благодарности президенту Финляндии за готовность помогать, и отметил, что Россия должна быть лишена возможностей и дальше затягивать войну и террор, и "это может стать надежной основой для мира в нашем регионе".
Стоит отметить, президент США Дональд Трамп подтвердил, что в пятницу, 17 октября, намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Свое заявление американский лидер сделал во время общения с представителями СМИ на борту самолета Air Force One.
Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос о том, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме в эту пятницу.