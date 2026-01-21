Рубрики
У перші дні 2026 року 20 українських дітей — переселенців з прифронтових регіонів та дітей, чиї батьки зараз боронять Україну на фронті, — вирушили у Мілан, Сан-Себастьян та Париж, щоб здійснити свою футбольну мрію.
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга здійснили «Королівську подорож» для українських дітей
Міжнародний соціальний проєкт "Королівська подорож", ініційований Betking Foundation, що входить до складу King Group, та реалізований спільно із Ла Ліга, провідною футбольною лігою Іспанії, дав шанс українським дітям побачити великий європейський футбол зсередини і повірити у власні сили.
Першою зупинкою подорожі був легендарний стадіон "Сан-Сіро" в Мілані. Діти пройшли тими ж коридорами, що й зірки ФК "Мілан" та ФК "Інтер", відчули атмосферу роздягалень і навіть посиділи на тренерській лаві. Але найсильнішим враженням став вихід на історичний газон, який бачать мільйони.
У музеї ФК "Мілан" екскурсія перетворилася на урок національної гордості. Серед численних трофеїв діти побачили бутси та форму легендарного українця Андрія Шевченка. Цей момент став наочним доказом: українці можуть бути серед найсильніших гравців світового футболу.
У Сан-Себастьяні стадіон "Реале Арена" став майданчиком одного з ключових етапів подорожі. На матчі Ла Ліги між ФК "Реал Сосьєдад" та ФК "Атлетико" (Мадрид) діти вийшли на поле разом із гравцями під час передстартової церемонії. Кілька хвилин у центрі великого футболу дали їм відчуття приналежності до професійного середовища та досвід, який формує впевненість, амбіцію і віру у власний потенціал — саме такі моменти відкривають дітям горизонти, які раніше здавалися недосяжними.
У Ла Лізі також відзначають значущість підтримки українських дітей. "Футбол — це глобальна мова, яка виходить далеко за межі спорту. Ми хочемо, щоб діти з України відчули підтримку міжнародної спільноти і розуміли: навіть у найскладніші часи у них є можливості для розвитку, а мрії можна перетворювати на реальність. Ця подорож показує, що спорт здатний надихати, об’єднувати та відкривати нові горизонти", — зазначає виконавчий директор Ла Ліга Хорхе де ла Вега.
Фінальною зупинкою став стадіон "Парк де Пренс" у Парижі — домашня арена ПСЖ. Діти побачили стадіон з ракурсу гравців, а не вболівальників, і для багатьох це стало моментом переосмислення власних мрій.
Прогулянка до Ейфелевої вежі, всесвітнього символу амбіцій та досягнень, стала логічним завершенням подорожі. Під її конструкцією діти загадували бажання, усвідомлюючи, що будь-яка велика мрія починається з першого сміливого кроку.
За словами Павла Журила, засновника Betking Foundation, "Королівська подорож" — це не разова ініціатива, а частина довгострокової стратегії інвестицій у дітей, спрямованої на розвиток їхньої впевненості та віри у власні можливості.
"Ми переконані: підтримка дітей — це свідоме вкладення у майбутнє України. Коли маленькі діти виходять на поле поруч із професійними футболістами на переповненому стадіоні, народжується впевненість, яка залишається з ними на все життя і відкриває нові горизонти можливостей", — підкреслює Павло Журило.
Повертаючись додому, 20 українських дітей везли не просто сувеніри та фотографії. Вони забрали з собою відчуття приналежності до великого світу, натхнення та усвідомлення: горизонти можливостей ширші, а власний потенціал значно більший, ніж здавалося. "Королівська подорож" підтвердила: одна можливість, один вихід на поле або навіть коротка зустріч із легендою можуть стати поштовхом, який назавжди змінює життєвий шлях.