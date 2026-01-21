В первые дни 2026 года 20 украинских детей — переселенцев из прифронтовых регионов и детей, чьи родители сейчас защищают Украину на фронте, отправились в Милан, Сан-Себастьян и Париж, чтобы осуществить свою футбольную мечту.

Осуществлена ​​мечта: как Betking Foundation и Ла Лига осуществили «Королевское путешествие» для украинских детей

Международный социальный проект "Королевское путешествие", инициированный Betking Foundation, входящий в состав King Group, и реализованный совместно с Ла Лига, ведущей футбольной лигой Испании, дал шанс украинским детям увидеть большой европейский футбол изнутри и поверить в свои силы.

Милан: стадион "Сан-Сиро" как урок истории и гордости для украинских детей

Первой остановкой поездки был легендарный стадион "Сан-Сиро" в Милане. Дети прошли по тем же коридорам, что и звезды ФК "Милан" и ФК "Интер", почувствовали атмосферу раздевалок и даже посидели на тренерской скамье. Но самым сильным впечатлением стал выход на исторический газон, который видят миллионы.

В музее ФК "Милан" экскурсия превратилась в урок национальной гордости. Среди многочисленных трофеев дети увидели бутсы и форму легендарного украинского Андрея Шевченко. Этот момент стал наглядным доказательством: украинцы могут находиться среди сильнейших игроков мирового футбола.

Сан-Себастьян: выход на поле Ла Лиги и поддержка международного сообщества

В Сан-Себастьяне стадион "Реале Арена" стал площадкой одного из ключевых этапов поездки. На матче Ла Лиги между ФК "Реал Сосьедад" и ФК "Атлетико" (Мадрид) дети вышли на поле вместе с игроками во время предстартовой церемонии. Несколько минут в центре большого футбола дали им принадлежность к профессиональной среде и опыт, который формирует уверенность, амбицию и веру в собственный потенциал — именно такие моменты открывают детям горизонты, которые раньше казались недостижимыми.

В Ла Лиге также отмечается значимость поддержки украинских детей. "Футбол — это глобальный язык, выходящий далеко за пределы спорта. Мы хотим, чтобы дети из Украины ощутили поддержку международного сообщества и понимали: даже в самые сложные времена у них есть возможности для развития, а мечты можно превращать в реальность. Эта поездка показывает, что спорт способен вдохновлять, объединять и открывать новые горизонты", — отмечает исполнительный директор Ла Лига Хорхе де ла Вега.

Париж: "Парк де Пренс" и новые горизонты

Финальной остановкой стал стадион "Парк де Пренс" в Париже – домашняя арена ПСЖ. Дети увидели стадион с ракурса игроков, а не болельщиков, и для многих это стало моментом переосмысления своих мечтаний.

Прогулка по Эйфелевой башне, всемирному символу амбиций и достижений, стала логическим завершением путешествия. Под ее конструкцией дети загадывали желания, осознавая, что любая большая мечта начинается с первого смелого шага.

Вера, партнерство и долгосрочный эффект

По словам Павла Журилла, основателя Betking Foundation, "Королевское путешествие" — это не разовая инициатива, а часть долгосрочной стратегии инвестиций в детей, направленной на развитие их уверенности и веры в собственные возможности.

"Мы убеждены: поддержка детей – это сознательное вложение в будущее Украины. Когда маленькие дети выходят на поле рядом с профессиональными футболистами на переполненном стадионе, рождается уверенность, остающаяся с ними на всю жизнь и открывающая новые горизонты возможностей", — подчеркивает Павел Журило.

Возвращаясь домой, 20 украинских детей увозили не просто сувениры и фотографии. Они унесли с собой чувство принадлежности к миру, вдохновение и осознание: горизонты возможностей шире, а собственный потенциал значительно больше, чем казалось. "Королевское путешествие" подтвердило: одна возможность, один выход на поле или даже короткая встреча с легендой может стать толчком, который навсегда меняет жизненный путь.

О Betking Foundation



Благотворительный фонд Betking Foundation , основанный Павлом Журило и часть King Group превращает социальные инициативы в реальные возможности для детей и молодежи. Особое внимание фонд уделяет детям-переселенцам и потерявшим родных из-за войны, помогая им через спорт, образование и психологическую поддержку. Betking Foundation инвестирует ресурсы в формирование здоровой и безопасной среды для детей, помогает им развивать командный дух, получать новые знания и восстанавливать эмоциональный баланс. Социальная миссия фонда – создавать возможности для гармоничного развития и социальной адаптации молодого поколения. О Ла Лига

Ла Лига – самая большая футбольная экосистема в мире. Это частная спортивная ассоциация, в состав которой входят 20 клубов/SAD LALIGA EA SPORTS и 22 клуба LALIGA HYPERMOTION, организующих профессиональные футбольные соревнования в Испании. С более чем 247 миллионами подписчиков на 16 платформах и 20 языках, Ла Лига имеет штаб-квартиру в Мадриде (Испания) и владеет самой разветвленной международной сетью среди всех спортивных организаций — присутствует в 34 странах через 10 офисов. Ла Лига активно олицетворяет социальные инициативы через собственный Фонд и стала первой профессиональной футбольной лигой в мире, которая начала турнир для игроков с интеллектуальными нарушениями — LALIGA GENUINE Moeve.

