Заява Трампа різко обвалила ціни на нафту: що сталося

Світові ціни на нафту вранці 15 січня продемонстрували різке падіння на тлі заяви президента США Дональда Трампа про припинення вбивств в Ірані під час придушення загальнонаціональних протестів. Ці слова послабили побоювання щодо ймовірних військових дій проти Тегерана та можливих перебоїв у постачанні нафти, повідомляє Reuters.

Ціни на нафту. Фото: з відкритих джерел

За даними порталу Investing, станом на 11:47 за київським часом вартість нафти марки Brent знизилася на 2,66 долара – до 63,86 долара за барель. Американська WTI подешевшала на 2,50 долара і торгувалася на рівні 59,52 долара за барель.

Водночас ринок залишається напруженим. США, схоже, остаточно не відмовилися від сценарію силового тиску на Іран. Напередодні стало відомо про часткове виведення американського персоналу з військових баз на Близькому Сході. Цьому передувала заява іранського високопосадовця про готовність Тегерана атакувати бази США у разі удару з боку Вашингтона.

Головний стратег Nissan Securities Investment Хіроюкі Кікукава вважає, що попри збереження геополітичних ризиків, ціна нафти WTI може знизитися до 55 доларів за барель. За його словами, найближчим часом котирування, ймовірно, коливатимуться в межах 55-65 доларів.

Додатковий тиск на ринок чинять дані зі США. Адміністрація енергетичної інформації повідомила, що запаси нафти за тиждень зросли на 3,4 млн барелів – до 422,4 млн, що значно перевищило очікування аналітиків. Крім того, за інформацією Reuters, Венесуела почала нарощувати видобуток нафти та відновлювати експорт, що також сприяє зниженню світових цін.

