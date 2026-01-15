logo

Заявление Трампа резко обрушило цены на нефть: что произошло

Снижение напряжения вокруг возможного конфликта на Ближнем Востоке и рост запасов в США обрушили котировки Brent и WTI

15 января 2026, 13:11
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Мировые цены на нефть утром 15 января продемонстрировали резкое падение на фоне заявления президента США Дональда Трампа о прекращении убийств в Иране при подавлении общенациональных протестов. Эти слова ослабили опасения по поводу вероятных военных действий против Тегерана и возможных перебоев в поставках нефти, сообщает Reuters.

Заявление Трампа резко обрушило цены на нефть: что произошло

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

По данным портала Investing, по состоянию на 11:47 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent снизилась на 2,66 доллара – до 63,86 доллара за баррель. Американская WTI подешевела на 2,50 доллара и торговалась на уровне 59,52 доллара за баррель.

В то же время, рынок остается напряженным. США, похоже, совсем не отказались от сценария силового давления на Иран. Накануне стало известно о частичном выводе американского персонала из военных баз на Ближнем Востоке. Этому предшествовало заявление иранского чиновника о готовности Тегерана атаковать базы США в случае удара со стороны Вашингтона.

Главный стратег Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава считает, что, несмотря на сохранение геополитических рисков, цена нефти WTI может снизиться до 55 долларов за баррель. По его словам, в ближайшее время котировки, вероятно, будут колебаться в пределах 55-65 долларов.

Дополнительное давление на рынок оказывают данные из США. Администрация энергетической информации сообщила, что запасы нефти за неделю выросли на 3,4 млн баррелей – до 422,4 млн, что значительно превысило ожидания аналитиков. Кроме того, по информации Reuters, Венесуэла начала наращивать добычу нефти и возобновлять экспорт, что также способствует снижению мировых цен.

Читайте на портале "Комментарии" — Саудовская Аравия, Оман, Катар и ряд других стран доносят до Белого дома, что попытка свергнуть иранский режим может дестабилизировать нефтяные рынки. Об этом пишет The Wall Street Journal.




