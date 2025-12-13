logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Завдяки допомозі США: Зеленський розповів, кого вдалося визволити з Білорусі
commentss НОВИНИ Всі новини

Завдяки допомозі США: Зеленський розповів, кого вдалося визволити з Білорусі

Президент Зеленський повідомив, що завдяки допомозі США ще п'ятьох українців відпустили з Білорусі

13 грудня 2025, 16:26
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Білоруський режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка в рамках домовленостей зі Сполученими Штатами звільнив групу політичних ув'язнених, серед яких п'ятеро громадян України. Усі вони повертаються додому. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Завдяки допомозі США: Зеленський розповів, кого вдалося визволити з Білорусі

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За його словами, глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов доповів про проведення спеціальних заходів щодо звільнення українців, які незаконно утримувалися на території Білорусі.

Зеленський підкреслив, що звільнення стало можливим завдяки активній ролі США та тісній взаємодії розвідувальних структур. "Зараз на волю виходять близько сотні людей, зокрема п'ятеро українців. Ми також допомагаємо нашим американським партнерам і за потреби залучаємо спеціальні служби європейських держав-сусідів", — зазначив він. Президент додав, що Україна продовжує роботу над звільненням своїх громадян до кінця року і не забуває про тих, хто лишається в російському полоні.

У свою чергу, у Білорусі підтвердили факт звільнення 123 політв'язнів. Відповідна інформація з'явилася у каналах, неофіційно пов'язаних із оточенням Лукашенка. Там заявили, що рішення про помилування було ухвалено "главою держави" щодо громадян різних країн, засуджених за білоруським законодавством.

Білоруська сторона також пов'язала звільнення ув'язнених із домовленостями про відміну санкцій проти калійної промисловості країни. За твердженням джерел, останнім часом за посередництва інших держав з білоруських в'язниць було звільнено загалом 156 осіб. Серед них громадяни Великобританії, США, Литви, України, Латвії, Австралії та Японії.

Читайте на порталі "Коментарі" — режим Лукашенка тріумфує: які санкції знімають США з Білорусі.



Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17306
