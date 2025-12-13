Благодаря помощи США: Зеленский рассказал, кого удалось вызволить из Беларуси

Белорусский режим самопровозглашённого президента Александра Лукашенко в рамках договорённостей с Соединёнными Штатами освободил группу политических заключённых, среди которых — пятеро граждан Украины. Все они возвращаются домой. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По его словам, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов доложил о проведении специальных мероприятий по освобождению украинцев, незаконно удерживавшихся на территории Беларуси.

Зеленский подчеркнул, что освобождение стало возможным благодаря активной роли США и тесному взаимодействию разведывательных структур. "Сейчас на свободу выходят около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Мы также помогаем нашим американским партнёрам и при необходимости привлекаем специальные службы европейских государств-соседей", — отметил он. Президент добавил, что Украина продолжает работу над освобождением своих граждан до конца года и не забывает о тех, кто остаётся в российском плену.

В свою очередь, в Беларуси подтвердили факт освобождения 123 политзаключённых. Соответствующая информация появилась в каналах, неофициально связанных с окружением Лукашенко. Там заявили, что решение о помиловании было принято "главой государства" в отношении граждан разных стран, осуждённых по белорусскому законодательству.

Белорусская сторона также связала освобождение заключённых с договорённостями об отмене санкций против калийной промышленности страны. По утверждению источников, за последнее время при посредничестве других государств из белорусских тюрем были освобождены в общей сложности 156 человек. Среди них — граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.

