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Заряджайте все, що встигнете: графіки відключень на 26 жовтня

Енергетики змушені повернути графіки: для кого та коли вимикатимуть електроенергію

26 жовтня 2026, 08:44
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Недилько Ксения

В українській енергосистемі знову вводять вимушені ліміти. Сьогодні, 26 жовтня, через дефіцит потужності у низці областей країни будуть діяти стабілізаційні заходи для зменшення навантаження на мережу.

Заряджайте все, що встигнете: графіки відключень на 26 жовтня

Ілюстративне фото

"Сьогодні, 26 жовтня, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", — попередили в НЕК "Укренерго".

За інформацією компанії, з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових об'єктів. Водночас у цей же часовий проміжок запроваджуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі від однієї до двох черг.

Головним фактором повернення до жорстких лімітів залишається терор з боку країни-агресора. В компанії чітко вказали, що причина запровадження обмежень — це безпосередні наслідки масованих російських атак на українські енергооб’єкти.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись", — наголосили в "Укренерго".

Енергетики закликали громадян уважно стежити за повідомленнями та актуальними графіками на офіційних ресурсах місцевих обленерго. Окрім цього, оператор звернувся до українців із проханням: коли електроенергія з’являється за графіком, споживати її максимально ощадливо, аби допомогти стабілізувати енергосистему.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна пропонувала кілька варіантів припинення ударів по російських нафтопереробних заводах, однак жодного з них не було реалізовано. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю провідній "ТСН.Тиждень" Аллі Мазур, пояснюючи, чому Сили оборони продовжують атакувати об'єкти російської нафтової галузі.



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