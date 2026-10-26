Заряджайте все, що встигнете: графіки відключень на 26 жовтня

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Недилько Ксения
В українській енергосистемі знову вводять вимушені ліміти. Сьогодні, 26 жовтня, через дефіцит потужності у низці областей країни будуть діяти стабілізаційні заходи для зменшення навантаження на мережу.
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За інформацією компанії, з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових об'єктів. Водночас у цей же часовий проміжок запроваджуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі від однієї до двох черг.
Головним фактором повернення до жорстких лімітів залишається терор з боку країни-агресора. В компанії чітко вказали, що причина запровадження обмежень — це безпосередні наслідки масованих російських атак на українські енергооб’єкти.
Енергетики закликали громадян уважно стежити за повідомленнями та актуальними графіками на офіційних ресурсах місцевих обленерго. Окрім цього, оператор звернувся до українців із проханням: коли електроенергія з’являється за графіком, споживати її максимально ощадливо, аби допомогти стабілізувати енергосистему.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна пропонувала кілька варіантів припинення ударів по російських нафтопереробних заводах, однак жодного з них не було реалізовано. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю провідній "ТСН.Тиждень" Аллі Мазур, пояснюючи, чому Сили оборони продовжують атакувати об'єкти російської нафтової галузі.