Заряжайте все, что успеете: графики отключений на 26 октября

В украинской энергосистеме снова вводят вынужденные лимиты. Сегодня, 26 октября, из-за дефицита мощности в ряде областей страны будут действовать стабилизационные меры для уменьшения нагрузки на сеть.

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"Сегодня, 26 октября, в части областей Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления", — предупредили в НЭК "Укрэнерго".

По информации компании, с 06.00 до 23.59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных объектов. В то же время, в этот же временной промежуток вводятся графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от одной до двух очередей.

Главным фактором возвращения к жестким лимитам остается террор со стороны страны-агрессора. В компании четко указали, что причина введения ограничений — непосредственные последствия массированных российских атак на украинские энергообъекты.

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Энергетики призвали граждан внимательно следить за сообщениями и актуальными графиками на официальных ресурсах местного облэнерго. Кроме этого оператор обратился к украинцам с просьбой: когда электроэнергия появляется по графику, потреблять ее максимально бережно, чтобы помочь стабилизировать энергосистему.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина предлагала несколько вариантов прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако ни один из них не был реализован. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ведущей "ТСН.Неделя" Алли Мазур, объясняя, почему Силы обороны продолжают атаковать объекты российской нефтяной отрасли.