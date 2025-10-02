logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Зарплати чиновників суттєво перевищують середні по Україні: скільки отримують
commentss НОВИНИ Всі новини

Зарплати чиновників суттєво перевищують середні по Україні: скільки отримують

Зарплати чиновників перевищують 60 тисяч гривень, у чотирьох відомствах сплачують понад 90

2 жовтня 2025, 12:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Зарплати чиновників суттєво перевищують середні в Україні. Але в 2025 році вони ростуть повільніше за інфляцію. Як передає портал "Коментарі", про це свідчать дані Мінфіну.

Зарплати чиновників суттєво перевищують середні по Україні: скільки отримують

Зарплати чиновників. Фото: із відкритих джерел

У серпні 2025 року середня зарплата державних службовців становила 61,6 тисяч гривень. Це більш ніж утричі більше, ніж середня у країні, яка, за даними Пенсійного фонду, становила 19,8 тисяч гривень.

За останній рік зарплати чиновників підстрибнули на 8,6% (55,8 тисяч гривень у серпні 2024 року). Водночас зарплата зростала повільніше за інфляцію за цей період (13,2%).

За даними Мінфіну, у серпні в центральних держорганах зарплату отримували 22 904 особи.

Найбільші зарплати у серпні отримували співробітники Антимонопольного комітету – 97,5 тисяч гривень. Майже стільки ж нарахували у Національному агентстві з питань запобігання корупції – 97,1 тисяч гривень.

На третьому місці опинилася Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, де середня зарплата становила 94,3 тисяч гривень.

Високі виплати також зафіксовано у Державній митній службі (90,1 тисяч гривень), Фонді держмайна (89,9 тисяч гривень), Апараті Верховної Ради (85,3 тисяч гривень) та Секретаріаті Кабміну (81,7 тисяч гривень).

Зарплати топ-керівництва державних органів (495 осіб) суттєво перевищували середні показники та становили 131,2 тисячі гривень. У НАЗК середня зарплата керівників у серпні склала 366,6 тисячі гривень.

У Міністерстві національної єдності цей показник становив 289 тисяч гривень, у Фонді держмайна – 284,6 тисяч гривень, а у Нацагентстві з питань виявлення та управління активами – 255,9 тисяч гривень.

Також понад 200 тисяч гривень отримували керівники Рахункової палати (209 тисяч гривень) та Антимонопольного комітету (201,8 тисяч гривень).

Читайте на порталі "Коментарі" — не одним Смілянським: нардеп озвучив розмір зарплати членів правління Укрпошти.




Джерело: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2RjOWM1NGUtYTViZi00Y2E5LTk2MzktM2IzYjYxYWFiOWMzIiwidCI6IjAwZTQ4ZjNmLWNhNGEtNGRhNy1hM2EwLTc3MTlmYjI0NjIzOSIsImMiOjl9&pageName=ReportSection&language=uk&formatLocale=uk-UA
