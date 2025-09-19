Не одним Смелянским: нардеп озвучил размер зарплаты членов правления Укрпочты

Рубрики
Неплохо зарабатывает в Укрпочте не только ее гендиректор Игорь Смелянский, получая более 1 млн. грн. зарплаты в месяц, но и члены правления Укрпочты. Их зарплата составляет 165 тысяч гривен в месяц. Об этом у себя в Телеграмме сообщил нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, ссылаясь на информацию, которая прозвучала на комитете по вопросам транспорта и связи, куда собственно и вызвали директора Смелянского.
Зарплата. Фото: из открытых источников
Нардеп рассказывает, что всего четыре члена правления Укрпочты.
Он добавляет, что в это время НБУ сообщает, что Укрпочта на грани дефолта и положение их критическое.
