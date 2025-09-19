Не одним Смелянским: нардеп озвучил размер зарплаты членов правления Укрпочты

Неплохо зарабатывает в Укрпочте не только ее гендиректор Игорь Смелянский, получая более 1 млн. грн. зарплаты в месяц, но и члены правления Укрпочты. Их зарплата составляет 165 тысяч гривен в месяц. Об этом у себя в Телеграмме сообщил нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, ссылаясь на информацию, которая прозвучала на комитете по вопросам транспорта и связи, куда собственно и вызвали директора Смелянского.

Зарплата. Фото: из открытых источников

Нардеп рассказывает, что всего четыре члена правления Укрпочты.

"Итак на содержание эффективных менеджеров уходит 660 тысяч гривен в месяц. И это без учета самого Смелянского – у которого зарплата составляет 1,2 миллиона гривен в месяц. Вот и выходит, что на содержание руководящего состава уходит 1,86 миллиона гривен в месяц", – написал Алексей Гончаренко.

Он добавляет, что в это время НБУ сообщает, что Укрпочта на грани дефолта и положение их критическое.

"Кто знает, что делать? Возможно, просто нужно еще повысить зарплату Смелянскому и компании, чтобы стало лучше?", – задается вопросом парламентарий.

