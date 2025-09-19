Не одним Смілянським: нардеп озвучив розмір зарплати членів правління Укрпошти

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Непогано заробляє в Укрпошті не тільки її гендиректор Ігор Смілянський, отримуючи більше 1 млн грн зарплати на місяць, а й члени правління Укрпошти. Їх зарплата складає 165 тисяч гривень на місяць. Про це у себе в Телеграмм повідомив нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, посилаючись на інформацію, яка прозвучала на комітеті з питань транспорту та зв'язку, куди власне й викликали директора Смілянського.
Зарплатня. Фото: із відкритих джерел
Нардеп розповідає, що всього чотири члени правління Укрпошти.
Він додає, що тим часом НБУ повідомляє, що Укрпошта на межі дефолту і становище їх критичне.
Читайте також на порталі "Коментарі" - наступ на НАБУ та САП продовжується: який новий план придумали в ОП.
Також видання "Коментарі" повідомляло – стало відомо про чергового представника "Слуги народу" в якого НАБУ провело обшуки. Мова йде про нардепа Павла Павліша, який є одним з потенційних кандидатів Офісу президента до Конституційного суду України. Нині парламентар проходить у справі щодо незаконного збагачення. Про це у себе у Facebook розповів колишній нардеп Борислав Береза.