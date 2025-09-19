Не одним Смілянським: нардеп озвучив розмір зарплати членів правління Укрпошти

Непогано заробляє в Укрпошті не тільки її гендиректор Ігор Смілянський, отримуючи більше 1 млн грн зарплати на місяць, а й члени правління Укрпошти. Їх зарплата складає 165 тисяч гривень на місяць. Про це у себе в Телеграмм повідомив нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, посилаючись на інформацію, яка прозвучала на комітеті з питань транспорту та зв'язку, куди власне й викликали директора Смілянського.

Зарплатня. Фото: із відкритих джерел

Нардеп розповідає, що всього чотири члени правління Укрпошти.

"Отже на утримання ефективних менеджерів йде 660 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ. І це без врахування самого Смілянського – у якого зарплата становить 1,2 МІЛЬЙОНИ гривень на місяць. От і виходить, що на утримання керівного складу йде 1,86 мільйона гривень на місяць", – написав Олексій Гончаренко.

Він додає, що тим часом НБУ повідомляє, що Укрпошта на межі дефолту і становище їх критичне.

"Хтось знає, що робити? Можливо просто треба ще підвищити зарплату Смілянському і компанії, щоб стало краще?", – задається питанням парламентар.

