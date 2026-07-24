Залужний опублікував найособистіше зізнання про ніч початку великої війни

Посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував емоційне привітання своїй дружині Олені з нагоди дня народження. У дописі він не лише подякував коханій за підтримку, а й поділився особистими спогадами про перші години повномасштабного вторгнення Росії.

Валерій Залужний із дружиною Оленою. Фото: Facebook Валерія Залужного

Залужний пригадав ніч на 24 лютого 2022 року, коли був змушений залишити дружину та вирушити до свого робочого місця після початку російського наступу. За його словами, це стало одним із найважчих моментів у їхньому житті.

Він розповів, що дружина мовчки тримала його за руку, ніби намагаючись запам'ятати цю мить. Лише сказавши слова "Мені час", він зміг розтиснути її пальці та вийти з дому. Вже за кілька хвилин будівлю здригнули вибухи, які сповістили про початок великої війни.

Посол зізнався, що через стрімкий розвиток подій лише наступної доби зміг згадати про дружину. Саме тоді він побачив її повідомлення зі словами підтримки: "У мене все добре, я завжди буду поруч з тобою".

У своєму привітанні Валерій Залужний подякував дружині за любов, витримку та роки, проведені разом, наголосивши, що саме останні роки стали найважчим випробуванням для їхньої сім'ї. Завершуючи допис, він пообіцяв, що більше ніколи не залишить її, навіть якщо служба й надалі змушуватиме їх перебувати за тисячі кілометрів одне від одного.

Публікація швидко зібрала тисячі реакцій у соцмережах, а користувачі назвали звернення одним із найзворушливіших особистих дописів, які Залужний коли-небудь публікував.

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