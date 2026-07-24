Залужный опубликовал самое личное признание о ночи начала большой войны

Посол Украины в Великобритании и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал эмоциональное поздравление своей жене Елене по случаю дня рождения. В сообщении он не только поблагодарил любимую за поддержку, но и поделился личными воспоминаниями о первых часах полномасштабного вторжения России.

Валерий Залужный с супругой Еленой. Фото: Facebook Валерия Залужного

Залужный вспомнил ночь на 24 февраля 2022, когда был вынужден покинуть жену и отправиться в свое рабочее место после начала российского наступления. По его словам, это стало одним из самых трудных моментов в их жизни.

Он рассказал, что жена молча держала его за руку, словно пытаясь запомнить этот миг. Только сказав слова "Мне время", он смог разжать ее пальцы и выйти из дома. Уже через несколько минут здание дрогнули взрывы, возвестившие о начале великой войны.

Посол признался, что из-за стремительного развития событий только на следующие сутки смог вспомнить о жене. В это время он увидел ее сообщения со словами поддержки: "У меня все хорошо, я всегда буду рядом с тобой".

В своем поздравлении Валерий Залужный поблагодарил супругу за любовь, выдержку и годы, проведенные вместе, подчеркнув, что именно последние годы стали самым тяжелым испытанием для их семьи. Завершая сообщение, он пообещал, что больше никогда не оставит ее, даже если служба и дальше будет заставлять их находиться за тысячи километров друг от друга.

Публикация быстро собрала тысячи реакций в соцсетях, а пользователи назвали обращение одним из самых трогательных личных сообщений, которые когда-либо публиковал Залужный.

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