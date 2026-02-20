Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну економічні зв'язки між Москвою та Заходом були фактично розірвані. Однак із поверненням Дональда Трампа до Білого дому ситуація почала поступово змінюватися. Як повідомляє The New York Times, американські інвестори вже вивчають можливості відновлення співпраці з російськими компаніями, незважаючи на війну, що триває.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Техаський інвестор Джентрі Біч, який має зв'язки із оточенням Трампа, заявив, що восени минулого року підписав угоду з російською енергетичною компанією Новатек. Проект передбачає розробку родовищ природного газу на Аляску з використанням мобільного заводу з виробництва зрідженого газу. Технологія ґрунтується на російському досвіді транспортування ЗПГ з арктичних регіонів.

Цей крок може свідчити про спроби повернути Росію до західного економічного простору, незважаючи на санкції та відсутність ознак готовності Володимир Путін припинити війну проти України. Після 2022 року більшість американських компаній згорнули діяльність у РФ під тиском обмежень та політичних ризиків.

Проте інтерес до російського ринку зберігається, особливо серед компаній у сфері медицини, фармацевтики та енергетики. При цьому Трамп неодноразово заявляв про перспективи "вигідних угод" із Москвою та критикував позицію Володимира Зеленського щодо переговорів.

За даними видання, економічний представник Кремля Кирило Дмитрієв уже пропонував американській стороні низку спільних проектів, включаючи експорт газу до Європи.

У той же час експерти, включно з колишнім топ-менеджером Ernst & Young, попереджають: російський ринок залишається вкрай ризикованим, і працювати на ньому зможуть лише інвестори з серйозною політичною підтримкою.

