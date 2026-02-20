logo

Окончания войны никто ждать не стал: о чем друзья Трампа тайком договариваются с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Окончания войны никто ждать не стал: о чем друзья Трампа тайком договариваются с Россией

Несмотря на войну и санкции, американский капитал снова присматривается к российским проектам - Кремль предлагает масштабное экономическое сотрудничество

20 февраля 2026, 12:30
Автор:
Кравцев Сергей

После полномасштабного вторжения России в Украину экономические связи между Москвой и Западом были фактически разорваны. Однако с возвращением Дональда Трампа в Белый дом ситуация начала постепенно меняться. Как сообщает The New York Times, американские инвесторы уже изучают возможности возобновления сотрудничества с российскими компаниями, несмотря на продолжающуюся войну.

Окончания войны никто ждать не стал: о чем друзья Трампа тайком договариваются с Россией

Техасский инвестор Джентри Бич, имеющий связи с окружением Трампа, заявил, что осенью прошлого года подписал соглашение с российской энергетической компанией Новатек. Проект предусматривает разработку месторождений природного газа на Аляска с использованием мобильного завода по производству сжиженного газа. Технология основана на российском опыте транспортировки СПГ из арктических регионов.

Этот шаг может свидетельствовать о попытках вернуть Россию в западное экономическое пространство, несмотря на санкции и отсутствие признаков готовности Владимир Путин прекратить войну против Украины. После 2022 года большинство американских компаний свернули деятельность в РФ под давлением ограничений и политических рисков.

Тем не менее, интерес к российскому рынку сохраняется, особенно среди компаний в сфере медицины, фармацевтики и энергетики. При этом Трамп неоднократно заявлял о перспективах "выгодных сделок" с Москвой и критиковал позицию Владимир Зеленский по переговорам.

По данным издания, экономический представитель Кремля Кирилл Дмитриев уже предлагал американской стороне ряд совместных проектов, включая экспорт газа в Европу. 

В то же время эксперты, включая бывшего топ-менеджера Ernst & Young, предупреждают: российский рынок остается крайне рискованным, и работать на нем смогут лишь инвесторы с серьезной политической поддержкой.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Трампа ответили, достаточно ли предоставляют Киеву оружия для самозащиты.




Источник: https://www.nytimes.com/2026/02/19/us/politics/trump-russia-deals-novatek.html
