После полномасштабного вторжения России в Украину экономические связи между Москвой и Западом были фактически разорваны. Однако с возвращением Дональда Трампа в Белый дом ситуация начала постепенно меняться. Как сообщает The New York Times, американские инвесторы уже изучают возможности возобновления сотрудничества с российскими компаниями, несмотря на продолжающуюся войну.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Техасский инвестор Джентри Бич, имеющий связи с окружением Трампа, заявил, что осенью прошлого года подписал соглашение с российской энергетической компанией Новатек. Проект предусматривает разработку месторождений природного газа на Аляска с использованием мобильного завода по производству сжиженного газа. Технология основана на российском опыте транспортировки СПГ из арктических регионов.

Этот шаг может свидетельствовать о попытках вернуть Россию в западное экономическое пространство, несмотря на санкции и отсутствие признаков готовности Владимир Путин прекратить войну против Украины. После 2022 года большинство американских компаний свернули деятельность в РФ под давлением ограничений и политических рисков.

Тем не менее, интерес к российскому рынку сохраняется, особенно среди компаний в сфере медицины, фармацевтики и энергетики. При этом Трамп неоднократно заявлял о перспективах "выгодных сделок" с Москвой и критиковал позицию Владимир Зеленский по переговорам.

По данным издания, экономический представитель Кремля Кирилл Дмитриев уже предлагал американской стороне ряд совместных проектов, включая экспорт газа в Европу.

В то же время эксперты, включая бывшего топ-менеджера Ernst & Young, предупреждают: российский рынок остается крайне рискованным, и работать на нем смогут лишь инвесторы с серьезной политической поддержкой.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Трампа ответили, достаточно ли предоставляют Киеву оружия для самозащиты.



