Закарпаття стало лідером економічного зростання в Україні: як вітрова енергетика сприяє розвитку

У Закарпатській області відбулася зустріч у форматі "Діалогу влади і бізнесу", організована Закарпатською обласною військовою адміністрацією у партнерстві з ПРООН. Захід зібрав представників обласної влади, бізнесу та експертного середовища і був присвячений підбиттю підсумків року, аналізу економічної динаміки регіону та обговоренню перспектив реалізації інвестиційних проєктів. Про це пише видання Delo.ua.

Зустріч у форматі «Діалогу влади і бізнесу» у Закарпатській області

До дискусії долучився генеральний директор УК "Вітряні парки України" Владислав Єременко, який презентував практичні результати діяльності компанії у сфері вітроенергетики на Закарпатті та наголосив на важливості системної взаємодії бізнесу, влади й громад.

"Для нас відкритий і професійний діалог — це не формальність, а важливий практичний інструмент. Саме завдяки постійній взаємодії з обласною та місцевою владою, громадами ми можемо не лише планувати, а й доводити проєкти до реального результату", — сказав він.

За словами керівника компанії, у 2025 році на Закарпатті введено в експлуатацію понад 65 МВт потужностей вітрової генерації в межах будівництва першої в області вітроелектростанції. Цей показник є відчутним внеском у підвищення енергетичної стійкості регіону та країни загалом.

"За цією цифрою стоїть щоденна робота багатьох сторін — акціонерів, інвесторів, фахівців компанії, органів влади, місцевих громад. Без партнерства цей результат був би неможливим".

УК "Вітряні парки України", яка після початку повномасштабного вторгнення релокувала свої виробничі потужності з Краматорська, послідовно реалізує модель відповідального інвестування. Вона передбачає спрямування 3% коштів від продажу електроенергії, виробленої ВЕС, на потреби місцевих бюджетів. Цю практику вже впроваджено в Нижньоворітській громаді, що дає змогу мешканцям безпосередньо відчувати економічний ефект від реалізації енергетичних проєктів і спрямовувати додаткові ресурси на розвиток території.

"Хочу окремо відзначити роль місцевої та обласної влади. Підтримка в межах законодавства, готовність до діалогу, здатність чути аргументи бізнесу й громад — усе це створює середовище, у якому інвестиції стають можливими. Важливо, що рішення ухвалюються прозоро й відповідально, адже громади мають право визначати власний шлях розвитку", — наголосив керівник УК "Вітряні парки України".

Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький під час зустрічі наголосив, що у 2025 році регіон демонстрував стабільне економічне зростання завдяки запуску нових виробничих потужностей і активній інвестиційній діяльності:

"За результатами першого кварталу Закарпаття стало лідером серед регіонів України з темпами приросту на рівні 34%. Це стало можливим завдяки розширенню промислових потужностей, релокації підприємств та створенню нових робочих місць. Ми не лише утримали фінансову стабільність, а й наростили власні можливості".

Вітрова енергетика залишається одним із ключових елементів енергетичної безпеки України, а Закарпаття має значний потенціал для подальшого розвитку цього напрямку. Участь компаній сектору відновлюваної енергетики у таких форматах діалогу підтверджує їхню роль як стратегічних партнерів регіону. Реалізація вітроенергетичних проєктів забезпечує область новими джерелами чистої енергії, інвестиціями, робочими місцями та формує підґрунтя для сталого економічного розвитку.











