Закарпатье стало лидером экономического роста в Украине: как ветровая энергетика способствует развитию

В Закарпатской области состоялась встреча в формате "Диалога власти и бизнеса", организованная Закарпатской областной военной администрацией в партнерстве с ПРООН. Мероприятие собрало представителей областной власти, бизнеса и экспертной среды и было посвящено подведению итогов года, анализу экономической динамики региона и обсуждению перспектив реализации инвестиционных проектов. Об этом пишет издание Delo.ua.
Встреча в формате «Диалога власти и бизнеса» в Закарпатской области
К дискуссии присоединился генеральный директор УК "Ветряные парки Украины" Владислав Еременко, который презентовал практические результаты деятельности компании в сфере ветроэнергетики в Закарпатье и отметил важность системного взаимодействия бизнеса, власти и общин.
По словам руководителя компании, в 2025 году в Закарпатье введено в эксплуатацию более 65 МВт мощностей ветровой генерации в пределах строительства первой в области ветроэлектростанции. Этот показатель является ощутимым вкладом в повышение энергетической устойчивости региона и страны в целом.
УК "Ветряные парки Украины", которая после начала полномасштабного вторжения релоцировала свои производственные мощности из Краматорска, последовательно реализует модель ответственного инвестирования. Она предусматривает направление 3% средств от продажи электроэнергии, производимой ВЭС, на нужды местных бюджетов. Эта практика уже внедрена в Нижневоротской общине, что позволяет жителям непосредственно ощущать экономический эффект от реализации энергетических проектов и направлять дополнительные ресурсы на развитие территории.
Глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий во время встречи подчеркнул, что в 2025 году регион демонстрировал стабильный экономический рост благодаря запуску новых производственных мощностей и активной инвестиционной деятельности:
Ветровая энергетика остается одним из ключевых элементов энергетической безопасности Украины, а Закарпатье имеет значительный потенциал для дальнейшего развития этого направления. Участие компаний сектора возобновляемой энергетики в таких форматах диалога подтверждает их роль как стратегических партнеров региона. Реализация ветроэнергетических проектов обеспечивает область новыми источниками чистой энергии, инвестициями, рабочими местами и формирует основу устойчивого экономического развития.