Закарпатье стало лидером экономического роста в Украине: как ветровая энергетика способствует развитию

В Закарпатской области состоялась встреча в формате "Диалога власти и бизнеса", организованная Закарпатской областной военной администрацией в партнерстве с ПРООН. Мероприятие собрало представителей областной власти, бизнеса и экспертной среды и было посвящено подведению итогов года, анализу экономической динамики региона и обсуждению перспектив реализации инвестиционных проектов. Об этом пишет издание Delo.ua.

Встреча в формате «Диалога власти и бизнеса» в Закарпатской области

К дискуссии присоединился генеральный директор УК "Ветряные парки Украины" Владислав Еременко, который презентовал практические результаты деятельности компании в сфере ветроэнергетики в Закарпатье и отметил важность системного взаимодействия бизнеса, власти и общин.

"Для нас открытый и профессиональный диалог – это не формальность, а важный практический инструмент. Именно благодаря постоянному взаимодействию с областными и местными властями, общинами мы можем не только планировать, но и доводить проекты до реального результата", — сказал он.

По словам руководителя компании, в 2025 году в Закарпатье введено в эксплуатацию более 65 МВт мощностей ветровой генерации в пределах строительства первой в области ветроэлектростанции. Этот показатель является ощутимым вкладом в повышение энергетической устойчивости региона и страны в целом.

"За этой цифрой стоит ежедневная работа многих сторон – акционеров, инвесторов, специалистов компании, органов власти, местных общин. Без партнерства этот результат был бы невозможен".

УК "Ветряные парки Украины", которая после начала полномасштабного вторжения релоцировала свои производственные мощности из Краматорска, последовательно реализует модель ответственного инвестирования. Она предусматривает направление 3% средств от продажи электроэнергии, производимой ВЭС, на нужды местных бюджетов. Эта практика уже внедрена в Нижневоротской общине, что позволяет жителям непосредственно ощущать экономический эффект от реализации энергетических проектов и направлять дополнительные ресурсы на развитие территории.

"Хочу особо отметить роль местной и областной власти. Поддержка внутри законодательства, готовность к диалогу, способность слышать аргументы бизнеса и общин — все это создает среду, в которой инвестиции становятся возможными. Важно, что решения принимаются прозрачно и ответственно, ведь общины имеют право определять свой путь развития", — подчеркнул руководитель УК "Ветряные парки Украины".

Глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий во время встречи подчеркнул, что в 2025 году регион демонстрировал стабильный экономический рост благодаря запуску новых производственных мощностей и активной инвестиционной деятельности:

По результатам первого квартала Закарпатье стало лидером среди регионов Украины с темпами прироста на уровне 34%. Это стало возможным благодаря расширению промышленных мощностей, релокации предприятий и созданию новых рабочих мест. Мы не только удержали финансовую стабильность, но и нарастили свои возможности".

Ветровая энергетика остается одним из ключевых элементов энергетической безопасности Украины, а Закарпатье имеет значительный потенциал для дальнейшего развития этого направления. Участие компаний сектора возобновляемой энергетики в таких форматах диалога подтверждает их роль как стратегических партнеров региона. Реализация ветроэнергетических проектов обеспечивает область новыми источниками чистой энергии, инвестициями, рабочими местами и формирует основу устойчивого экономического развития.











