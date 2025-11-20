Забудьте про долар по 42: озвучено реальний курс, який чекає Україну вже за два роки

Українцям не варто очікувати повернення курсу на рівні 42 грн за долар. Фінансові прогнози на 2026–2027 роки свідчать: гривня поступово послаблюватиметься, але в межах передбачуваного коридору. Про це розповіла керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва у коментарі Oboz.ua.

Долар по 42 — забудьте. Аналітики назвали цифру, яка шокує навіть оптимістів

Бюджетні розрахунки та прогнози МВФ показують, що середньорічний курс становитиме:

• 45–46 грн/дол. у 2026 році,

• 47–49 грн/дол. у 2027 році.

Ці показники й формують базовий сценарій, у межах якого працюють уряд і фінансові установи.

На чому ґрунтуються прогнозні курси

Аналітики називають кілька головних чинників, що стримуватимуть курс від різкої девальвації:

• стабільне надходження зовнішньої фінансової допомоги;

• збереження значних валютних резервів НБУ;

• поступове відновлення експорту в ключових секторах;

• контроль Нацбанку над валютним ринком.

Міжнародні резерви України на кінець жовтня 2025 року становили близько 49–50 млрд доларів, що дозволяє НБУ проводити інтервенції для згладжування коливань.

Які фактори можуть зламати прогноз

Експерти попереджають, що базовий сценарій може швидко змінитися за таких умов:

• ескалація бойових дій;

• затримка або скорочення міжнародної допомоги;

• зниження експортних надходжень;

• різке зростання імпорту або відплив капіталу.

У таких випадках курс може перевищити прогнозовані 48 грн/дол. і потребуватиме додаткових рішень від НБУ.

Що це означає для українців і бізнесу

Для громадян прогноз означає поступове подорожчання імпортних товарів і послуг. Великі покупки варто планувати з орієнтиром 45–48 грн на найближчі роки.

Бізнесу фахівці радять:

• використовувати механізми хеджування;

• слідкувати за графіками зовнішніх трансфертів;

• заздалегідь планувати валютні витрати.

Нагадаємо, раніше "Коментарі" повідомляли, хто може втратити пенсії у 2026 році.




