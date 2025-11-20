Забудьте о долларе по 42: озвучен реальный курс, который ждет Украину уже через два года

Украинцам не следует ожидать возвращения курса на уровне 42 грн за доллар. Финансовые прогнозы на 2026-2027 годы свидетельствуют: гривна будет постепенно ослабевать, но в пределах предполагаемого коридора. Об этом рассказала руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляр Мустафаева в комментарии Oboz.ua.

Доллар по 42 – забудьте. Аналитики назвали шокирующую даже оптимистов цифру

Бюджетные расчеты и прогнозы МВФ показывают, что среднегодовой курс будет составлять:

• 45–46 грн/долл. в 2026 году,

• 47–49 грн/долл. в 2027 году.

Эти характеристики и сформировывают базовый сценарий, в рамках которого работают правительство и денежные учреждения.

На чем основываются прогнозные курсы

Аналитики называют несколько главных факторов, сдерживающих курс от резкой девальвации:

• стабильное поступление внешней финансовой помощи;

• сохранение значительных валютных резервов НБУ;

• постепенное возобновление экспорта в ключевых секторах;

• контроль Нацбанка на валютном рынке.

Международные резервы Украины на конец октября 2025 составили около 49–50 млрд долларов, что позволяет НБУ проводить интервенции для сглаживания колебаний.

Какие факторы могут сломать прогноз

Эксперты предупреждают, что базовый сценарий может быстро измениться в следующих условиях:

• эскалация боевых действий;

• задержка или сокращение международной помощи;

• снижение экспортных поступлений;

• резкий рост импорта или отток капитала.

В таких случаях курс может превысить прогнозируемые 48 грн/долл. и потребует дополнительных решений от НБУ.

Что это значит для украинцев и бизнеса

Для граждан прогноз означает постепенное удорожание импортных товаров и услуг. Большие покупки следует планировать с ориентиром 45–48 грн на ближайшие годы.

Бизнесу специалисты советуют:

• использовать механизмы хеджирования;

• следить за графиками внешних трансфертов;

• предварительно планировать валютные расходы.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали , кто может потерять пенсии в 2026 году.




