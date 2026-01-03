За звільненням Малюка і переведенням в ОП Буданова можуть стояти росіяни: деталі

Теоретичному звільненню керівника СБУ Малюка та переведенню Буданова з ГУР в ОП може бути і ще одне пояснення. Ми ж маємо показувати прагнення до миру, а усунення 2 фігур, які після усунення Залужного стали чи не головними символами нашого успішного силового опору росіянам, цілком може бути таємною вимогою самих росіян, передане через Дмітрієва Віткоффу, й далі – Трампу. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, блогер і журналіст Богдан Буткевич.

Кирило Буданов та Василь Малюк. Фото: з відкритих джерел

"І ми змушені типу робити такий "жест доброї волі". Мовляв, от бачите, головних яструбів прибирають від штурвалів управління нашими спецслужбами. А ми ж хочемо миритися, правильно? Ох здогадуюся і впізнаю руку, яка може бути провозвісником цього. Якщо це так, то це класичний приклад кейсу "Це більше, ніж злочин – це помилка". Ми вже гралися в форуми миру замість нормальної мобілізації й реформи армії", – зазначив журналіст.

Він наголошує, росіяни розуміють тільки й виключно силу. Й "жести доброї волі" мають робити тільки вони – як з-під Києва чи Харкова у 2022-му. Якщо ж ми почнемо міняти людей, щоб їм сподобатися, то це точно ні до чого хорошого не призведе.

При цьому Богдан Буткевич наголошує, що це поки що лише не більше, ніж версія. Побачимо, чи вона справдиться.

