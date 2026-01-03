За увольнением Малюка и переводом в ОП Буданова могут стоять россияне: детали

Теоретическому увольнению руководителя СБУ Малюка и переводу Буданова из ГУР в ОП может быть еще одно объяснение. Мы же должны показывать стремление к миру, а устранение 2 фигур, которые после устранения Залужного стали едва ли не главными символами нашего успешного силового сопротивления россиянам, вполне может быть тайным требованием самих россиян, переданное через Дмитрия Уиткоффу, и дальше – Трампу. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, блоггер и журналист Богдан Буткевич.

Кирилл Буданов и Василий Малюк. Фото: из открытых источников

"И мы вынуждены типа делать такой "жест доброй воли". Мол, вот видите, главных ястребов убирают от штурвалов управления нашими спецслужбами. А ведь мы хотим мириться, правильно? Ох догадываюсь и узнаю руку, которая может быть провозвестником этого. Если это так, то это классический пример кейса "Это больше преступления – это ошибка". Мы уже играли в форумы мира вместо нормальной мобилизации и реформы армии", – отметил журналист.

Он отмечает, что русские понимают только и исключительно силу. И "жесты доброй воли" должны делать только они — как из-под Киева или Харькова в 2022-м. Если мы начнем менять людей, чтобы им понравиться, то это точно ни к чему хорошему не приведет.

При этом Богдан Буткевич отмечает, что это пока только не больше, чем версия. Увидим, сбудется ли она.

