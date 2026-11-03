За крок до катастрофи: де річки в Україні масово пересихають, ситуація загрожує питній воді

В Україні стрімко погіршується гідрологічна ситуація через масштабне маловоддя, яке найбільше вразило західні регіони та Карпатський регіон. З кінця серпня і до кінця жовтня 2026 року в низці областей діє найвищий – коричневий рівень небезпеки через стихійне гідрологічне явище.

Проблеми з водоймищами в Україні

За даними Українського гідрометеорологічного центру, найскладніша ситуація спостерігається у басейні Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Хмельницька області). Упродовж першої половини жовтня водність у створах гідрологічних постів на Дністрі впала до критичних позначок: у Самборі вона становить лише 7% від норми, у Галичі та Заліщиках – 15-18%, а загальний приплив до Дністровського водосховища ледь сягає 15%. На окремих ділянках показники впали нижче екологічної витрати, що створює пряму загрозу для питних водозаборів у Чернівецькій та Хмельницькій областях.

Схожу тенденцію фіксують і на Закарпатті: водність річки Уж в Ужгороді становить всього 6% від норми (що нижче екологічної витрати), а Латориці – 16%. Водночас на Львівщині та Волині діють попередження про подальше зменшення водності аж до повної відсутності стоку на малих річках.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Борщагівській громаді Київської області офіційно оголосили про надзвичайну ситуацію екологічного характеру. Масштабне екологічне лихо охопило одразу кілька місцевих водних об'єктів, змусивши екстрені служби та профільні комісії перейти в режим посиленої роботи.