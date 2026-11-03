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В шаге от катастрофы: где в Украине реки массово пересыхают, ситуация угрожает питьевой воде

Водность на Днестре и Уже упала до рекордных минимумов, а эксперты фиксируют показатели, значительно ниже экологической нормы

3 ноября 2026, 17:01
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Кравцев Сергей

В Украине стремительно ухудшается гидрологическая ситуация из-за масштабного маловодия, наиболее поразившего западные регионы и Карпатский регион. С конца августа и до конца октября 2026 года в ряде областей действует самый высокий – коричневый уровень опасности из-за стихийного гидрологического явления.

В шаге от катастрофы: где в Украине реки массово пересыхают, ситуация угрожает питьевой воде

Проблемы с водоемами в Украине

По данным Украинского гидрометеорологического центра, самая сложная ситуация наблюдается в бассейне Днестра (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Хмельницкая области). В течение первой половины октября водность в створах гидрологических постов на Днестре упала до критических отметок: в Самборе она составляет всего 7% от нормы, в Галиче и Залещиках – 15-18%, а общий приток в Днестровское водохранилище едва достигает 15%. На отдельных участках показатели упали ниже экологического расхода, что создает прямую угрозу питьевых водозаборов в Черновицкой и Хмельницкой областях.

Похожую тенденцию фиксируют и на Закарпатье: водность реки Уж в Ужгороде составляет всего 6% от нормы (что ниже экологического расхода), а в Латорице – 16%. В то же время во Львовской и Волынской области действуют предупреждения о дальнейшем уменьшении водности вплоть до полного отсутствия стока на малых реках.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Борщаговской общине Киевской области официально объявили о чрезвычайной ситуации экологического характера. Масштабная экологическая беда охватила сразу несколько местных водных объектов, заставив экстренные службы и профильные комиссии перейти в режим усиленной работы.



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