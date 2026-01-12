З Гренландією все може вирішитися: з ким оточення Трампа готує відверту розмову

На 14 січня запланована зустріч між представниками адміністрації президента США Дональда Трампа та високопосадовцями Данії, під час якої обговорюватиметься подальша доля Гренландії. Про це повідомляє CBS News з посиланням на поінформовані джерела.

Гренландія. Фото: з відкритих джерел

За даними ЗМІ, переговори відбудуться у закритому форматі та раніше офіційно не анонсувалися. Очікується, що ключовою темою зустрічі стане статус Гренландії на тлі інтересу Вашингтона до цієї автономної території, що перебуває під юрисдикцією Королівства Данія.

Зустріч відбудеться після резонансної заяви державного секретаря США Марко Рубіо, який минулого тижня поінформував Конгрес про зацікавленість президента Трампа у можливому придбанні Гренландії.

Хоча Рубіо намагався знизити напруженість, коментуючи чутки щодо застосування військової сили, сам Дональд Трамп напередодні знову допустив такий сценарій, що викликало занепокоєння серед європейських союзників.

У Данії подібні заяви сприймають критично. Посол Данії у США Єспер Мьоллер Серенсен наголосив, що Гренландія протягом століть є частиною данської держави, а її майбутнє має визначатися виключно з урахуванням волі місцевого населення. Дипломат також нагадав, що всі п’ять парламентських партій Гренландії нещодавно підтвердили відсутність намірів приєднуватися до Сполучених Штатів.

Очікується, що результати переговорів можуть суттєво вплинути на подальший діалог між Вашингтоном і Копенгагеном.

