logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події З Гренландією все може вирішитися: з ким оточення Трампа готує відверту розмову
commentss НОВИНИ Всі новини

З Гренландією все може вирішитися: з ким оточення Трампа готує відверту розмову

США і Данія проведуть закриті переговори щодо майбутнього Гренландії

12 січня 2026, 12:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На 14 січня запланована зустріч між представниками адміністрації президента США Дональда Трампа та високопосадовцями Данії, під час якої обговорюватиметься подальша доля Гренландії. Про це повідомляє CBS News з посиланням на поінформовані джерела.

З Гренландією все може вирішитися: з ким оточення Трампа готує відверту розмову

Гренландія. Фото: з відкритих джерел

За даними ЗМІ, переговори відбудуться у закритому форматі та раніше офіційно не анонсувалися. Очікується, що ключовою темою зустрічі стане статус Гренландії на тлі інтересу Вашингтона до цієї автономної території, що перебуває під юрисдикцією Королівства Данія.

Зустріч відбудеться після резонансної заяви державного секретаря США Марко Рубіо, який минулого тижня поінформував Конгрес про зацікавленість президента Трампа у можливому придбанні Гренландії. 

Хоча Рубіо намагався знизити напруженість, коментуючи чутки щодо застосування військової сили, сам Дональд Трамп напередодні знову допустив такий сценарій, що викликало занепокоєння серед європейських союзників.

У Данії подібні заяви сприймають критично. Посол Данії у США Єспер Мьоллер Серенсен наголосив, що Гренландія протягом століть є частиною данської держави, а її майбутнє має визначатися виключно з урахуванням волі місцевого населення. Дипломат також нагадав, що всі п’ять парламентських партій Гренландії нещодавно підтвердили відсутність намірів приєднуватися до Сполучених Штатів.

Очікується, що результати переговорів можуть суттєво вплинути на подальший діалог між Вашингтоном і Копенгагеном.

Читайте також на порталі "Коментарі" — спецпосланець США Гренландією Джефф Лендрі заявив, що після Другої світової війни Данія "окупувала" острів, відновивши над ним контроль "в обхід протоколів ООН". Про це йдеться у тексті посади чиновника у соцмережі X.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.cbsnews.com/news/trump-greenland-meeting-danish-officials/
Теги:

Новини

Всі новини