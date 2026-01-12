С Гренландией все может решиться: с кем окружение Трампа готовит откровенный разговор

На 14 января запланирована встреча между представителями администрации президента США Дональда Трампа и чиновниками Дании, в ходе которой будет обсуждаться дальнейшая судьба Гренландии. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на информированные источники.

Гренландия. Фото: из открытых источников

По данным СМИ, переговоры пройдут в закрытом формате и ранее официально не анонсировались. Ожидается, что ключевой темой встречи станет статус Гренландии на фоне интереса Вашингтона к находящейся под юрисдикцией Королевства Дания этой автономной территории.

Встреча состоится после резонансного заявления государственного секретаря США Марка Рубио, который на прошлой неделе проинформировал Конгресс о заинтересованности президента Трампа в возможном приобретении Гренландии.

Хотя Рубио пытался снизить напряженность, комментируя слухи о применении военной силы, сам Дональд Трамп накануне снова допустил такой сценарий, что вызвало беспокойство среди европейских союзников.

В Дании подобные заявления воспринимают критично. Посол Дании в США Эспер Мёллер Серенсен подчеркнул, что Гренландия на протяжении веков является частью датского государства, а ее будущее должно определяться исключительно с учетом воли местного населения. Дипломат также напомнил, что все пять парламентских партий Гренландии недавно подтвердили отсутствие намерений присоединяться к Соединенным Штатам.

Ожидается, что результаты переговоров могут оказать существенное влияние на дальнейший диалог между Вашингтоном и Копенгагеном.

