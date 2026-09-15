З ексголови Офісу Президента Андрія Єрмака суд зняв електронний браслет: в чому причина

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання САП і продовжив ще на 60 днів дію процесуальних обмежень для колишнього очільника Офісу Президента України. Водночас, зважаючи на офіційний висновок незалежного медичного експерта, ВАКС скасував вимогу щодо носіння електронного браслета через потенційну небезпеку для здоров'я підозрюваного.

Андрій Єрмак

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП, — офіційно повідомили у пресцентрі судової установи, — та продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього керівника Офісу Президента України строком на 60 днів".

Згідно з ухвалою, протягом наступних двох місяців підозрюваний зобов'язаний сумлінно виконувати низку судових приписів. Зокрема, він має оперативно з’являтися на перший виклик правоохоронних органів, не змінювати без попередження місце роботи чи проживання, а також залишатися виключно в межах узгоджених населених пунктів. Крім того, фігурант повинен передати державним органам свої документи для виїзду за кордон та уникати контактів із особами, які проходять у справі як свідки чи інші підозрювані.

Найбільш резонансною зміною у запобіжному заході став повний розвантажувальний крок щодо спецобладнання стеження. Суд відмовився пролонгувати обов'язкове носіння електронного пристрою на тілі, ухваливши це рішення на підставі детального професійного аналізу медиків.

"Відповідно до пояснень незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного засобу контролю може становити загрозу для життя та здоров’я особи", — деталізували представники суду вагомі аргументи сторони захисту, додавши: "Ця обставина стала однією з підстав, з яких ВАКС відмовив у продовженні цього процесуального обов’язку".

Окремо в офіційному релізі наголосили на базових засадах судочинства та правової культури України. Судді нагадали журналістам і суспільству про непорушність принципу презумпції невинуватості.

"Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", — резюмували у ВАКС.

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