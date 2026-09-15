С экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака суд снял электронный браслет: в чем причина

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство САП и продлил еще на 60 дней действие процессуальных ограничений для бывшего главы Офиса Президента Украины. В то же время, учитывая официальное заключение независимого медицинского эксперта, ВАКС отменил требование относительно ношения электронного браслета из-за потенциальной опасности для здоровья подозреваемого.

Андрей Ермак

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП, — официально сообщили в пресс-центре судебного учреждения, — и продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего руководителя Офиса Президента Украины сроком на 60 дней".

Согласно постановлению в течение следующих двух месяцев подозреваемый обязан добросовестно выполнять ряд судебных предписаний. В частности, он должен оперативно появляться по первому вызову правоохранительных органов, не менять без уведомления место работы или проживания, а также оставаться исключительно в пределах согласованных населенных пунктов. Кроме того, фигурант должен передать государственным органам свои документы для выезда за границу и избегать контактов с лицами, проходящими по делу в качестве свидетелей или других подозреваемых.

Наиболее резонансным изменением в мере пресечения стал полный разгрузочный шаг по спецоборудованию слежения. Суд отказался пролонгировать обязательное ношение электронного устройства на теле, приняв это решение на основании детального профессионального анализа медиков.

"В соответствии с объяснением независимого медицинского специалиста, дальнейшее ношение электронного средства контроля может представлять угрозу жизни и здоровью человека", — детализировали представители суда веские аргументы стороны защиты, добавив: "Это обстоятельство стало одним из оснований, по которым ВАКС отказал в продлении этого процессуального обязательства".

Отдельно в официальном релизе отметили базовые принципы судопроизводства и правовой культуры Украины. Судьи напомнили журналистам и обществу о незыблемости принципа презумпции невиновности.

"Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", — резюмировали в ВАКС.

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