С экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака суд снял электронный браслет: в чем причина

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Недилько Ксения
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство САП и продлил еще на 60 дней действие процессуальных ограничений для бывшего главы Офиса Президента Украины. В то же время, учитывая официальное заключение независимого медицинского эксперта, ВАКС отменил требование относительно ношения электронного браслета из-за потенциальной опасности для здоровья подозреваемого.
Андрей Ермак
Согласно постановлению в течение следующих двух месяцев подозреваемый обязан добросовестно выполнять ряд судебных предписаний. В частности, он должен оперативно появляться по первому вызову правоохранительных органов, не менять без уведомления место работы или проживания, а также оставаться исключительно в пределах согласованных населенных пунктов. Кроме того, фигурант должен передать государственным органам свои документы для выезда за границу и избегать контактов с лицами, проходящими по делу в качестве свидетелей или других подозреваемых.
Наиболее резонансным изменением в мере пресечения стал полный разгрузочный шаг по спецоборудованию слежения. Суд отказался пролонгировать обязательное ношение электронного устройства на теле, приняв это решение на основании детального профессионального анализа медиков.
Отдельно в официальном релизе отметили базовые принципы судопроизводства и правовой культуры Украины. Судьи напомнили журналистам и обществу о незыблемости принципа презумпции невиновности.
Напомним , портал "Комментарии" писал , кто стал вторым человеком по влиянию после Зеленского в Украине .