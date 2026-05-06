Якою Україна буде через 10 років: українці здивували своєю відповіддю соціологів
Якою Україна буде через 10 років: українці здивували своєю відповіддю соціологів

Незважаючи на всі складнощі українці все ще вірять, що Україна стане повноправним членом Євросоюзу

6 травня 2026, 12:13
Кравцев Сергей

Понад 60% українців вірять, що через 10 років Україна стане процвітаючою країною у складі Європейського Союзу. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Опитування українців. Фото: з відкритих джерел

Респондентам запропонували обрати одне з двох тверджень, кожне з яких описує можливе майбутнє через 10 років.

Одне із тверджень оптимістично описує Україну як процвітаючого члена ЄС, інше твердження — навпаки, є песимістичним описом зруйнованої країни.

Згідно з результатами опитування, рівень оптимізму трохи знизився з січня 2026 року, але лишається доволі високим.

Так, 63% українців оптимістично оцінюють майбутнє України (у січні — 66%). Натомість частка песимістів — 25% (було — 22%).

Варто зауважити, у ході цього ж опитування 48% українців висловили думку, що держава має ухвалити всі необхідні рішення для отримання західного фінансування, навіть якщо це передбачатиме непопулярні кроки та підвищення податків.

Соціологи запропонували українцям два можливі сценарії розвитку подій.  Перший передбачав погодження реформ і рішень, необхідних для отримання міжнародної допомоги, що дозволить фінансувати оборону, соціальні програми та інші державні потреби, але водночас означатиме підвищення податків. Саме його підтримали 48% опитаних.                                       

Натомість 30% респондентів заявили, що Україна має відмовитися від непопулярних рішень і не підвищувати податки, навіть якщо це призведе до нестачі коштів на оборону та соціальну сферу.




Джерело: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1611&page=1
