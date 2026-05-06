Какой Украина будет через 10 лет: украинцы удивили своим ответом социологов

Более 60% украинцев верят, что через 10 лет Украина станет преуспевающей страной в составе Европейского Союза. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Респондентам было предложено выбрать одно из двух утверждений, каждое из которых описывает возможное будущее через 10 лет.

Одно из утверждений оптимистично описывает Украину как преуспевающего члена ЕС, другое утверждение — напротив, является пессимистическим описанием разрушенной страны.

Согласно результатам опроса, уровень оптимизма немного снизился с января 2026 года, но остается достаточно высоким.

Так, 63% украинцев оптимистично оценивают будущее Украины (в январе – 66%). Зато доля пессимистов – 25% (было – 22%).

Следует отметить, что в ходе этого опроса 48% украинцев высказали мнение, что государство должно принять все необходимые решения для получения западного финансирования, даже если это будет предусматривать непопулярные шаги и повышение налогов.

Социологи предложили украинцам два возможных сценария развития событий. Первый предполагал согласование реформ и решений, необходимых для получения международной помощи, что позволит финансировать оборону, социальные программы и другие государственные нужды, но в то же время будет означать повышение налогов. Именно его поддержали 48% опрошенных.

30% респондентов заявили, что Украина должна отказаться от непопулярных решений и не повышать налоги, даже если это приведет к нехватке средств на оборону и социальную сферу.



