Якої помилки припустився Зеленський: що не так з відставкою Федорова

Президент Володимир Зеленський без сумніву припустився помилки. І не тому що Михайло Федоров раптом став недосяжним ідеалом без недоліків. Тут вкотре проявилося вміння створювати кумирів без критичного погляду просто заради фану. Швидше насторожує обґрунтування заміни Федорова через конфлікт з Сирським. Воно не виглядає переконливо. Без контексту і пояснень. Про це розповів політичний експерт Юрій Богданов.

Володимир Зеленський та Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

"Як і заміна на поліцейського тільки в розрахунку, що він налагодить мобілізаційні процеси. Бо МВС Клименко очолює три роки, і весь цей час стримував участь поліції у мобзаходах. Хоча поліція в Києві останні дні прям активізувалась. Мабуть, треба було показати динаміку. І це мене теж не переконує, бо така показуха про методологію багато говорить. Тобто тепер вже можна, так?", – задається питання Богданов.

За його словами, оця амплітуда оцінок, де Федоров злетів до святого, а у нас тепер апокаліпсис – дратує. Бо воно не відображає реальність. Але, нащо Зеленський це зробив і саме так це зробив – незрозуміло. Якесь НАБУ-дежавю.

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