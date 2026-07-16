Какую ошибку допустил Зеленский: что не так с отставкой Федорова

Президент Владимир Зеленский без сомнения допустил ошибку. И не потому, что Михаил Федоров вдруг стал недостижимым идеалом без недостатков. Здесь еще раз проявилось умение создавать кумиров без критической точки зрения просто ради фана. Скорее настораживает обоснование замены Федорова из-за конфликта с Сырским. Оно не смотрится убедительно. Без контекста и пояснений. Об этом рассказал политический эксперт Юрий Богданов.

Владимир Зеленский и Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

"Как и замена полицейского только в расчете, что он наладит мобилизационные процессы. Потому что МВД Клименко возглавляет три года, и все это время сдерживало участие полиции в мобмерах. Хотя полиция в Киеве последние дни прям активизировалась. Наверное, нужно было показать динамику. И это меня тоже не убеждает, потому что такая показуха о методологии много говорит. То есть теперь уже можно, да?", – задается вопрос Богданов.

По его словам, эта амплитуда оценок, где Федоров взлетел к святому, а у нас теперь апокалипсис – раздражает. Ибо оно не отражает реальность. Но зачем Зеленский это сделал и именно так это сделал – непонятно. Какое-то НАБУ-дежавю.

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