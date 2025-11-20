Яке сьогодні свято в Україні і чому ми відзначаємо його саме 20 листопада

Сьогодні в Україні відзначається День захисту дітей. Вперше, згідно з Указом Президента, свято відзначають сьогодні, 20 листопада, замість 1 червня.

Меморіал біля зруйнованого будинку у Тернополі. Фото: "20 хвилин"

Попри війну, тривоги та непрості будні, саме діти нагадують нам, заради чого ми боремося, яке майбутнє прагнемо зберегти.

Міжнародний День захисту дітей у світі почали відзначати у 1950 році, і з часом він став важливою традицією для України. Його мета – нагадати про права дітей, їхній захист та цінність дитинства.

У воєнний час це свято відчувається особливо. Наші діти швидше дорослішають, проходять через виклики, яких не повинні знати, але все одно несуть у собі світло, силу і дитинство

Статистика цього року — це попередження, яке ми не маємо права ігнорувати. Офіс генерального прокурора наводить страшні цифри, у яких відображаються страждання дітей від насильства дорослих:

— 2377 дітей стали потерпілими у кримінальних провадженнях;

— 652 постраждали від злочинів проти життя та здоров’я, частина з них — умисно вбиті;

— 120 дітей зґвалтовані.

І попри це, суди ухвалили лише 12 довічних вироків.

У решті справ — 7–15 років позбавлення волі.

"А деякі злочинці можуть вийти значно раніше — через умовно-дострокове звільнення за ст. 81 КК України". – зазначає генпрокурор Руслан Кравченко та наголошує, що люди, які здійснюють злочини проти дітей мають сидіти довічно.

Також величезна кількість дітей, які загинули та постраждали внаслідок повномасштабної війни Росії проти України:

за даними Офісу Генерального прокурора 669дітей загинуло, 2253 отримали поранення.

Нагадаємо, що портал "Коментарі" отримав відповідь від Офісу Генерального прокурора України щодо ситуації з сексуальними злочинами в країні. Офіційна статистика охоплює період січень – жовтень 2025 року та містить дані про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, результати розслідувань, а також число потерпілих – зокрема неповнолітніх і малолітніх дітей.