Какой сегодня праздник в Украине и почему мы отмечаем его именно 20 ноября

Сегодня в Украине отмечается День защиты детей. Впервые согласно Указу Президента праздник отмечают сегодня, 20 ноября, вместо 1 июня.

Мемориал у разрушенного дома в Тернополе. Фото: "20 минут"

Несмотря на войну, тревоги и непростые будни, дети напоминают нам, ради чего мы боремся, какое будущее стремимся сохранить.

Международный День защиты детей в мире начали отмечать в 1950 году, и со временем он стал важной традицией для Украины. Его цель – напомнить о правах детей, их защите и ценности детства.

В военное время этот праздник ощущается особенно. Наши дети быстрее взрослеют, проходят через вызовы, которые не должны знать, но все равно несут в себе свет, силу и детство.

Статистика этого года – это предупреждение, которое мы не имеем права игнорировать. Офис генерального прокурора приводит страшные цифры, в которых отражаются страдания детей от насилия взрослых:

- 2377 детей стали потерпевшими в уголовных производствах;

- 652 пострадали от преступлений против жизни и здоровья, часть из них — умышленно убиты;

- 120 детей изнасилованы.

И несмотря на это, суды вынесли только 12 пожизненных приговоров.

По остальным делам — 7–15 лет лишения свободы.

"А некоторые преступники могут выйти гораздо раньше — из-за условно-досрочного увольнения по ст. 81 УК Украины", – отмечает генпрокурор Руслан Кравченко и подчеркивает, что люди, совершающие преступления против детей, должны сидеть пожизненно.

Также огромное количество детей, погибших и пострадавших в результате полномасштабной войны России против Украины:

по данным Офиса Генерального прокурора 669 детей погибли, 2253 получили ранения.

Напомним, что портал "Комментарии" получил ответ от Офиса Генерального прокурора Украины о ситуации с сексуальными преступлениями в стране. Официальная статистика охватывает период январь – октябрь 2025 года и содержит данные о количестве зарегистрированных уголовных правонарушений, результатах расследований, а также число потерпевших – в частности, несовершеннолетних и малолетних детей.