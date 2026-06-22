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«Як вона збереглася — загадка»: в Україні до сьогодні існувала дошка з барельєфом Леніна

Кінець радянської епохи: у Дунаївцях ліквідували останню згадку про Леніна

22 червня 2026, 16:40
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Недилько Ксения

В Україні офіційно завершився процес очищення публічного простору від символів радянського тоталітаризму, пов'язаних із постаттю Володимира Леніна. Фінальну крапку в цьому питанні поставили у місті Дунаївці, що на Хмельниччині. Про це повідомили активісти громадського проєкту "Деколонізація.Україна".

«Як вона збереглася — загадка»: в Україні до сьогодні існувала дошка з барельєфом Леніна

Дошка із барельєфом Леніна. Фото: Деколонізація. УКраїна

Там комунальники зняли зі стіни об'єкт, який дивом пережив понад десять років активного знесення комуністичних символів по всій країні. Як зазначили представники руху, у місті "демонтовано меморіальну дошку із барельєфом Леніна".

Поява цього об'єкта в інформаційному полі у 2026 році відверто здивувала як громадськість, так і самих борців із радянською спадщиною. Попри дію закону про декомунізацію, артефакт минулого залишався непоміченим довгі роки. Активісти зізнаються: "Як вона збереглася там до цього моменту — для нас загадка".

«Як вона збереглася — загадка»: в Україні до сьогодні існувала дошка з барельєфом Леніна - фото 2

Попри тривале запізнення, історичної справедливості в регіоні нарешті вдалося досягти завдяки небайдужим громадянам та розголосу. Організатори демонтажу з полегшенням підсумували, що "але нарешті проведено демонтаж", а сам "останній Ленін в Україні пішов у небуття". Тепер країна повністю вільна від монументальних згадок про ідеолога червоного терору.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що влада Брестської та Гомельської областей Білорусі раптово висунула мобільним операторам безапеляційну вимогу — негайно демонтувати вишки стільникового зв'язку в прикордонних районах. Офіційні мінські ЗМІ намагаються надати цьому рішенню суто екологічного забарвлення, заявляючи, нібито споруди заважають гніздуванню тетерукових птахів. Проте справжня причина криється у жорсткому ультиматумі, який самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку оголосив український лідер Володимир Зеленський.



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