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«Как она сохранилась — загадка»: в Украине до сих пор существовала доска с барельефом Ленина

Конец советской эпохи: в Дунаевцах ликвидировали последнее упоминание о Ленине

22 июня 2026, 16:40
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Недилько Ксения

В Украине официально завершился процесс очищения публичного пространства от символов советского тоталитаризма, связанных с фигурой Владимира Ленина. Финальную точку в этом вопросе поставили в городе Дунаевке на Хмельнитчине. Об этом сообщили активисты общественного проекта "Деколонизация.Украина".

«Как она сохранилась — загадка»: в Украине до сих пор существовала доска с барельефом Ленина

Доска с барельефом Ленина. Фото: Деколонизация. Украина

Там коммунальщики сняли со стены объект, чудом переживший более десяти лет активного сноса коммунистических символов по всей стране. Как отметили представители движения, в городе "демонтирована мемориальная доска с барельефом Ленина".

Появление этого объекта в информационном поле в 2026 году откровенно удивило как общественность, так и самих борцов с советским наследием. Несмотря на действие закона о декоммунизации, артефакт прошлого оставался незамеченным долгие годы. Активисты признаются: "Как она сохранилась там до этого момента – для нас загадка".

«Как она сохранилась — загадка»: в Украине до сих пор существовала доска с барельефом Ленина - фото 2

Несмотря на длительное опоздание, исторической справедливости в регионе, наконец, удалось достичь благодаря неравнодушным гражданам и огласке. Организаторы демонтажа с облегчением подытожили, что "но наконец-то проведен демонтаж", а сам "последний Ленин в Украине ушел в небытие". Теперь страна полностью свободна от монументальных упоминаний об идеологе красного террора.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в строй Брестской и Гомельской областей Беларуси внезапно выдвинула мобильным операторам безапелляционное требование — немедленно демонтировать вышки сотовой связи в приграничных районах. Официальные минские СМИ пытаются придать этому решению чисто экологическую окраску, заявляя, будто сооружения мешают гнездовке тетеревых птиц. Однако настоящая причина кроется в жестком ультиматуме, который самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко объявил украинский лидер Владимир Зеленский.



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