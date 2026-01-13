У другому півріччі 2025 року батьки в Україні продовжували поєднувати класичні українські імена з міжнародними та рідковживаними варіантами. Про це свідчать дані, надані відділами державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України.

Як українці називали дітей у 2025 році: найпопулярніші та найрідкісніші імена

Іменні вподобання українців демонструють одночасно збереження традицій і відкритість до світових трендів. Поряд із добре відомими іменами дедалі частіше з’являються короткі та міжнародні варіанти.

Найпопулярніші імена серед новонароджених

У більшості регіонів України серед жіночих імен у лідерах залишаються: Софія, Єва, Емілія, Соломія, Марія, Злата, Мілана.

Серед хлопчиків у ІІ півріччі 2025 року найчастіше обирали імена: Артем, Матвій, Максим, Марк, Тимофій, Олександр, Давид.

Ці імена зберігають свої позиції вже не перший рік, що свідчить про стабільність іменних уподобань українських родин.

Регіональні особливості та міські тенденції

У різних частинах країни спостерігаються власні іменні тенденції. Так, у західних областях частіше обирають імена Соломія, Юстина, Уляна, Софія, а серед чоловічих — Марко, Дем’ян, Матвій.

У центральних та південних регіонах популярними залишаються Мілана, Єва, Софія, Марія, Злата, а серед хлопчиків — Артем, Владислав, Богдан, Дмитро.

У східних областях батьки частіше надають перевагу іменам Софія, Поліна, Єва, Злата, а також Артем, Марк, Матвій, Тимофій, що свідчить про збереження загальнонаціональних іменних трендів.

У великих містах дедалі частіше обирають короткі та міжнародні імена — Мія, Емма, Лія, Ніколь, Тео, Леон, Лукас, Марк, які легко вимовляються різними мовами.

Рідковживані імена: що обирають для унікальності

Поряд із популярними іменами батьки дедалі частіше надають дітям унікальні імена. Серед рідковживаних у ІІ півріччі 2025 року зафіксовано, зокрема:

жіночі: Авіелла, Теона, Сапфіра, Ренесмі, Ноема, Ясміна, Кіара;

чоловічі: Еней, Тео, Одін, Рагнар, Авенір, Силас, Златан.

Такі імена траплялися поодиноко, однак саме вони формують яскраву картину сучасних іменних уподобань в Україні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що військові фотографи Костянтин і Влада Ліберови наприкінці листопада 2025 року стали батьками. Про це подружжя повідомило в Інстаграм, розсекретивши ім’я первістка.

Первісток Ліберових з'явився на світ ще 29 листопада. Однак лише зараз фотографи про це повідомили. Також закохані розсекретили, як назвали синочка. Костянтин та Влада дали хлопчикові незвичне ім'я Ной.