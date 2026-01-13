Во втором полугодии 2025 года родители в Украине продолжали сочетать классические украинские имена с международными и редкостными вариантами. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные отделами государственной регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции Украины.

Как украинцы называли детей в 2025 году: самые популярные и редкие имена

Именные предпочтения украинцев демонстрируют одновременно сохранение традиций и открытость к мировым трендам. Наряду с известными именами все чаще появляются короткие и международные варианты.

Самые популярные имена среди новорожденных

В большинстве регионов Украины среди женских имен в лидерах остаются София, Ева, Эмилия, Соломия, Мария, Злата, Милана.

Среди мальчиков во II полугодии 2025 чаще всего выбирали имена: Артем, Матвей, Максим, Марк, Тимофей, Александр, Давид.

Эти имена сохраняют свои позиции уже не первый год, что свидетельствует о стабильности именных предпочтений украинских семей.

Региональные особенности и городские тенденции

В разных частях страны наблюдаются собственные именные тенденции. Так, в западных областях чаще выбирают имена Соломия, Юстина, Ульяна, София, а среди мужских – Марко, Демьян, Матвей.

В центральных и южных регионах популярными остаются Милана, Ева, София, Мария, Злата, а среди мальчиков Артем, Владислав, Богдан, Дмитрий.

В восточных областях родители чаще предпочитают имена София, Полина, Ева, Злата, а также Артем, Марк, Матвей, Тимофей, что свидетельствует о сохранении общенациональных именных трендов.

В больших городах все чаще выбирают короткие и международные имена — Мия, Эмма, Лия, Николь, Тео, Леон, Лукас, Марк, которые легко произносятся на разных языках.

Редкоупотребляемые имена: выбирающие для уникальности

Наряду с популярными именами родители все чаще дают детям уникальные имена. Среди редкоиспользуемых во II полугодии 2025 года зафиксировано, в частности:

женские: Авиэлла, Теона, Сапфира, Ренесми, Ноэма, Ясмина, Киара;

мужские: Эней, Тео, Один, Рагнар, Авенир, Силас, Златан.

Такие имена встречались одиночно, однако именно они формируют яркую картину современных именных предпочтений в Украине.

