"Ядерний козир" Кремля перестає лякати Захід: чим це може обернутися

Ядерні загрози Росії поступово втрачають здатність проводити рішення західних країн. Такого висновку приходить Financial Times, аналізуючи реакцію Заходу на чергові попередження Москви.

Ядерна зброя. Фото: з відкритих джерел

Росія має у своєму розпорядженні найбільший у світі ядерний арсенал і регулярно нагадує про готовність використовувати його для захисту своїх інтересів. Останніми днями Москва знову пов'язала подібні заяви із ситуацією навколо Калінінграда. Володимир Путін заявив, що у разі нападу на російський ексклав Москва застосує "всю зброю", яка знаходиться у її розпорядженні.

Однак реакція Заходу сьогодні помітно відрізняється від тієї, що спостерігалася у перші роки повномасштабної війни. Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році США та європейські союзники справді виявляли обережність, побоюючись, що передача Києву певних видів озброєнь здатна призвести до ядерної ескалації.

Згодом ця обережність ослабла. Україна отримала сучасні танки, західні винищувачі та далекобійні ракети. Одним із найбільш показових епізодів стала операція "Павутина" у 2025 році, коли українські безпілотники атакували російські стратегічні бомбардувальники. Незважаючи на масштаб удару, ядерної відповіді Москва не була.

Колишній заступник генсека НАТО Роуз Геттемюллер вважає, що ці події демонструють кризу традиційного розуміння ядерного стримування. Схожа тенденція, зазначає FT, проявляється і в інших регіонах, де держави з ядерною зброєю брали прямі конфлікти.

Для Росії наслідки є особливо чутливими: ядерний арсенал залишається найважливішим елементом її статусу великої держави. Але ослаблення страху перед ним несе іншу загрозу. Москва може активніше вдаватися до диверсій, кібератаків та інших форм гібридного тиску. А зниження ризику ядерної відповіді, навпаки, здатне зробити звичайний конфлікт вірогіднішим.

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