«Ядерный козырь» Кремля перестает пугать Запад: чем это может обернуться

Ядерные угрозы России постепенно теряют способность влиять на решения западных стран. К такому выводу приходит Financial Times, анализируя реакцию Запада на очередные предупреждения Москвы.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Россия располагает крупнейшим в мире ядерным арсеналом и регулярно напоминает о готовности использовать его для защиты своих интересов. В последние дни Москва вновь связала подобные заявления с ситуацией вокруг Калининграда. Владимир Путин заявил, что в случае нападения на российский эксклав Москва применит "все оружие", находящееся в ее распоряжении.

Однако реакция Запада сегодня заметно отличается от той, что наблюдалась в первые годы полномасштабной войны. После вторжения России в Украину в 2022 году США и европейские союзники действительно проявляли осторожность, опасаясь, что передача Киеву определенных видов вооружений способна привести к ядерной эскалации.

Со временем эта осторожность ослабла. Украина получила современные танки, западные истребители и дальнобойные ракеты. Одним из наиболее показательных эпизодов стала операция "Паутина" в 2025 году, когда украинские беспилотники атаковали российские стратегические бомбардировщики. Несмотря на масштаб удара, ядерного ответа Москва не последовала.

Бывшая замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер считает, что эти события демонстрируют кризис традиционного понимания ядерного сдерживания. Похожая тенденция, отмечает FT, проявляется и в других регионах, где государства с ядерным оружием вступали в прямые конфликты.

Для России последствия особенно чувствительны: ядерный арсенал остается важнейшим элементом ее статуса великой державы. Но ослабление страха перед ним несет и другую угрозу. Москва может активнее прибегать к диверсиям, кибератакам и другим формам гибридного давления. А снижение риска ядерного ответа, наоборот, способно сделать обычный конфликт более вероятным.

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