У французькому селі Ла-Шапель-сюр-Аверон, де мешкає всього кілька сотень людей, сталося справжнє різдвяне диво. 91-річний Раймон Ланді, місцевий мешканець, передав один мільйон євро — всю суму, яку отримав у спадок від брата — на повну реставрацію старої сільської церкви. Про це повідомляє видання "Субота".

Дідусь з Франції пожертвував мільйон євро на спасіння сільської церкви

Храм, якому вже кілька століть, довгі роки стояв у занедбаному стані. Для маленької громади у 600 жителів коштів на ремонт просто не було. Але для самого Раймона ця церква була місцем особистої пам’яті — саме тут його охрестили, саме тут він вперше причастився.

"Він завжди говорив, що ця церква — частина його душі", — розповідають працівники будинку для літніх людей, де останні роки мешкав Ланді.

Після його пожертви громада одностайно вирішила встановити біля храму меморіальну дошку на його честь, як вияв глибокої вдячності. Всі реставраційні роботи почнуться вже навесні 2026 року і триватимуть кілька місяців. Архітектори планують повністю відновити споруду протягом року.

Жителі Ла-Шапель кажуть, що цей подарунок став справжньою надією і символом того, що віра в людей ще жива. Раймон не залишив після себе багатства — зате залишив слід у серцях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що ПЦУ пояснила, чому лише Миколай є реальною історичною постаттю, а Дід Мороз і Санта — це вигадані образи з різним походженням і ціллю. з усіх трьох персонажів лише Святий Миколай був реальною історичною особистістю, яка жила наприкінці III — початку IV століття на території Римської імперії. Він став архієпископом Мир Лікійських і був відомий своїм милосердям, допомогою бідним і стражденним, чудесами та вірою. Саме за ці діяння його канонізувала Церква. На противагу йому Дід Мороз і Санта Клаус — вигадані образи, які з'явилися в різні історичні періоди. Дід Мороз — продукт радянської пропаганди, створений у 1930-х роках для витіснення релігійного святкування і знищення образу Святого Миколая. Спершу радянська влада заборонила вшанування святителя, а потім у 1937 році представила новий “новорічний” образ — доброго дідуся з мішком подарунків, який дебютував у Кремлі.