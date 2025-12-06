«Я здесь был крещен»: дедушка из Ла-Шапель пожертвовал миллион евро на спасение сельской церкви

Во французской деревне Ла-Шапель-сюр-Аверон, где проживает всего несколько сотен человек, произошло настоящее рождественское чудо. 91-летний Раймон Ланди, местный житель, передал один миллион евро — всю сумму, унаследованную от брата — на полную реставрацию старой деревенской церкви. Об этом сообщает издание "Суббота".

Дедушка из Франции пожертвовал миллион евро на спасение сельской церкви

Храм, которому уже несколько веков, долгие годы стоял в заброшенном состоянии. Для маленького общества у 600 жителей средств на ремонт просто не было. Но для самого Раймона эта церковь была местом личной памяти – именно здесь его окрестили, именно здесь он впервые причастился.

"Он всегда говорил, что эта церковь — часть его души", — рассказывают работники дома престарелых, где в последние годы жил Ланди.

После его пожертвования община единодушно решила установить у храма мемориальную доску в его честь , как проявление глубокой благодарности. Все реставрационные работы начнутся уже весной 2026 года и продлятся несколько месяцев. Архитекторы планируют полностью восстановить здание в течение года.

Жители Ла-Шапеля говорят, что этот подарок стал настоящей надеждой и символом того, что вера в людей еще жива. Раймон не оставил после себя богатства, но оставил след в сердцах.

