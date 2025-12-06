logo

«Я здесь был крещен»: дедушка из Ла-Шапель пожертвовал миллион евро на спасение сельской церкви

В небольшой деревне на западе Франции пожилой мужчина завещал свое богатство не родственникам, а духовному дому — местному храму, который годами стоял полуразрушенный.

6 декабря 2025, 16:24
Во французской деревне Ла-Шапель-сюр-Аверон, где проживает всего несколько сотен человек, произошло настоящее рождественское чудо. 91-летний Раймон Ланди, местный житель, передал один миллион евро — всю сумму, унаследованную от брата — на полную реставрацию старой деревенской церкви. Об этом сообщает издание "Суббота".

«Я здесь был крещен»: дедушка из Ла-Шапель пожертвовал миллион евро на спасение сельской церкви

Дедушка из Франции пожертвовал миллион евро на спасение сельской церкви

Храм, которому уже несколько веков, долгие годы стоял в заброшенном состоянии. Для маленького общества у 600 жителей средств на ремонт просто не было. Но для самого Раймона эта церковь была местом личной памяти – именно здесь его окрестили, именно здесь он впервые причастился.

"Он всегда говорил, что эта церковь — часть его души", — рассказывают работники дома престарелых, где в последние годы жил Ланди.

После его пожертвования община единодушно решила установить у храма мемориальную доску в его честь , как проявление глубокой благодарности. Все реставрационные работы начнутся уже весной 2026 года и продлятся несколько месяцев. Архитекторы планируют полностью восстановить здание в течение года.

Жители Ла-Шапеля говорят, что этот подарок стал настоящей надеждой и символом того, что вера в людей еще жива. Раймон не оставил после себя богатства, но оставил след в сердцах.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что ПЦУ объяснила , почему только Николай является реальной исторической фигурой, а Дед Мороз и Санта — это вымышленные образы с разным происхождением и целью. из всех трех персонажей только Святой Николай был реальной исторической личностью, жившей в конце III — начале IV века на территории Римской империи. Он стал архиепископом Мир Ликийских и был известен своим милосердием, помощью бедным и страждущим, чудесами и верой. Именно за эти действия его канонизировала Церковь. В противоположность ему Дед Мороз и Санта Клаус – вымышленные образы, появившиеся в разные исторические периоды. Дед Мороз – продукт советской пропаганды, созданный в 1930-х годах для вытеснения религиозного празднования и уничтожения образа Святого Николая. Сначала советская власть запретила чествование святителя, а затем в 1937 году представила новый "новогодний" образ — доброго дедушку с мешком подарков, дебютировавшего в Кремле.



