«Я, принаймні, говорю чесно»: Кличко різко відповів Зеленському

Рубрики
МЕНЮ
Маламура Сергій
Міський голова Києва Віталій Кличко відповів на закиди президента Володимира Зеленського, який назвав столицю гірше підготовленою до ворожих ударів по енергетиці, ніж інші міста.
Віталій Кличко. Фото: з відкритих джерел
Київський мер зазначив, що вимушений відповідати публічно, адже за останніх чотири роки особисто не міг зустрітися з президентом.
"Якої "інтенсивності" в роботі в Києві в надзвичайній ситуації президент не бачить, зокрема, останніми днями, як він сказав? Коли після руйнівної атаки, з шести тисяч будинків без тепла за кілька днів залишається близько 400? Коли комунальники цілодобово на лютому морозі лагодять пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути людям тепло і воду?" — написав Кличко у соцмережах.
Міський голова також нагадав, що енергетики намагаються, працюючи 24/7, повернути "хоч на якісь години" світло в домівки киян. Соціальні заклади комунальники підключають до автономних джерел. Від генераторів заживлюють також обʼєкти критичної інфраструктури.
На думку Кличка, такі заяви, насамперед, нівелюють самовіддану працю тисяч людей, фахівців, у яких "хоч і немає зброї в руках, своїми невтомними зусиллями вони теж борються за свою країну".
"Тим часом — суцільний хейт. Аааа, Кличко порадив тим, хто має можливість, переїхати за місто. Щоб не замерзали. Без світла і тепла. Ті, хто мають можливість тимчасово виїхати. Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги і примарні вибори", — зазначив Кличко.
Міський голова запевнив, що в цій надзвичайній ситуації він та всі міські служби роблять все, "щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста, як і в перші дні і тижні повномасштабної війни, щоб зберегти здоровʼя і життя мешканців міста".
Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський заявив, що Київ виявився не підготовленим до надзвичайної ситуації в енергетиці. За його словами, багато було зроблено в Харкові, де місцева влада підготувалася краще за київську.