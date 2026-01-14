"Я, по крайней мере, говорю честно": Кличко резко ответил Зеленскому

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на упреки президента Владимира Зеленского, который назвал столицу хуже подготовленной к вражеским ударам по энергетике, чем другие города.

Виталий Кличко. Фото: из открытых источников

Киевский мэр отметил, что вынужден отвечать публично, ведь за последние четыре года лично не мог встретиться с президентом.

"Какой "интенсивности" в работе в Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит, в частности, в последние дни, как он сказал? Когда после разрушительной атаки из шести тысяч домов без тепла за несколько дней остается около 400? Когда коммунальщики круглосуточно на лютом морозе чинят поврежденную врагом критическую инфраструктуру, чтобы вернуть людям тепло и воду?" – написал Кличко в соцсетях.

Мэр также напомнил, что энергетики пытаются, работая 24/7, вернуть "хоть на какие-то часы" свет в дома киевлян. Социальные заведения коммунальщики подключают к автономным источникам. От генераторов заживляются также объекты критической инфраструктуры.

По мнению Кличко, такие заявления прежде всего нивелируют самоотверженный труд тысяч людей, специалистов, у которых "хоть и нет оружия в руках, своими неутомимыми усилиями они тоже борются за свою страну".

"Между тем – сплошной хейт. Аааа, Кличко посоветовал тем, кто имеет возможность переехать за город. Чтобы не замерзали. Без света и тепла. Имеющие возможность временно уехать. Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о сверхсложной ситуации. И мне безразличны какие-то рейтинги и призрачные выборы", — отметил Кличко.

Мэр заверил, что в этой чрезвычайной ситуации он и все городские службы делают все, "чтобы удержать обеспечение жизнедеятельности города, как и в первые дни и недели полномасштабной войны, чтобы сохранить здоровье и жизнь жителей города".

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский заявил, что Киев оказался не подготовлен к чрезвычайной ситуации в энергетике. По его словам, многое было сделано в Харькове, где местные власти подготовились лучше киевских.