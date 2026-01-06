Вже скоро на українців чекає страшний хаос: чого точно не зможе уникнути ніхто

Енергетична та комунальна системи України готові до очікуваного сильного похолодання, заявляє народний депутат Сергій Нагорняк. Він підкреслює, що всі відповідні служби заздалегідь підготувалися до зимових морозів, проте ключовим фактором залишаються можливі атаки Росії на енергетичну інфраструктуру під час цього періоду. Саме від цього багато чого залежатиме, тож на сьогодні головне — сподіватися на сприятливий розвиток подій.

Фото: з відкритих джерел

Нагорняк також зазначає, що українська протиповітряна оборона робить усе можливе для відбиття ворожих ударів. Водночас він визнає: кількість повітряних цілей, що одночасно атакують певні регіони, настільки велика, що повністю їх знищити фізично неможливо. За його словами, навіть країни ЄС чи НАТО не змогли б впоратися з таким обсягом атак одночасно.

Депутат додає, що зараз військові та системи ППО збивають усі цілі, які фізично можна перехопити, проте частина ударів все ж завдає шкоди енергетичним об’єктам, соціальній інфраструктурі та житловим кварталам. На його переконання, повністю уникнути ушкоджень можливо лише за умови відсутності обстрілів.

Що стосується графіків планових відключень, Нагорняк назвав дві основні причини їх скорочення. По-перше, це новорічні свята: споживання електроенергії зменшилося, оскільки промислові підприємства та бізнес не працюють, а саме вони споживають більшу частину ресурсів. По-друге, уряд доручив обласним адміністраціям разом із місцевими операторами енергосистеми переглянути список об’єктів критичної інфраструктури та значно його скоротити. Це дозволило вивільнити додаткову електроенергію для домогосподарств, хоча депутат зазначив, що остаточно оцінити користь такого рішення складно.

