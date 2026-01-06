Уже скоро украинцев ждет страшный хаос: чего точно не сможет избежать никто

Энергетическая и коммунальная системы Украины готовы к ожидаемому сильному похолоданию, заявляет народный депутат Сергей Нагорняк. Он подчеркивает, что все соответствующие службы заранее подготовились к зимним морозам, однако ключевым фактором остаются возможные атаки России на энергетическую инфраструктуру в этот период. Именно от этого многое будет зависеть, поэтому сегодня главное — надеяться на благоприятное развитие событий.

Фото: из открытых источников

Нагорняк также отмечает, что украинская противовоздушная оборона делает все возможное для отражения вражеских ударов. В то же время он признает, что количество воздушных целей, одновременно атакующих определенные регионы, настолько велико, что полностью их уничтожить физически невозможно. По его словам, даже страны ЕС или НАТО не смогли справиться с таким объемом атак одновременно.

Депутат добавляет, что сейчас военные и системы ПВО сбивают все цели, физически можно перехватить, однако часть ударов все же наносит ущерб энергетическим объектам, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. По его убеждению, полностью избежать повреждений возможно только при отсутствии обстрелов.

Что касается графиков плановых отключений, Нагорняк назвал две основные причины сокращения. Во-первых, это новогодние праздники: потребление электроэнергии уменьшилось, поскольку промышленные предприятия и бизнес не работают, а именно потребляют большую часть ресурсов. Во-вторых, правительство поручило областным администрациям вместе с местными операторами энергосистемы пересмотреть список объектов критической инфраструктуры и значительно его сократить. Это позволило высвободить дополнительную электроэнергию для домохозяйств, хотя депутат отметил, что окончательно оценить выгоду такого решения сложно.

