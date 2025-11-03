Вже не Будапешт: стало відоме нове місто і дата можливої зустрічі Трампа та Путіна

Президент Фінляндії Олександр Стубб припустив, що буде позначено нове місце для зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Yle".

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Фінський лідер зазначив, що лідери країн могли б провести переговори в рамках листопадового саміту країн G20 у Йоганнесбурзі, що у ПАР. Саміт має відбутися 21-22 листопада.

Також глава держави Фінляндії під час промови приділив особливу увагу ядерній зброї. Він нагадав, що Трамп доручив випробувати ядерну зброю у відповідь на випробування Росії та Північної Кореї. Нещодавно НАТО також провело щорічні навчання.

Президент констатував, що Північноатлантичний альянс забезпечує ядерний захист Фінляндії, оскільки США, Франція та Велика Британія мають ядерну зброю.

"Раніше нам, маленькій Фінляндії, треба було дбати про це самостійно, але ситуація у світі тоді була іншою. Зараз ми беремо участь у всіх ключових структурах", — зазначив Олександр Стубб.

Президент Фінляндії також нагадав, що війна Росії триває, і Гельсінкі, як і раніше, підтримує Україну.

"Підтримуючи Україну, ми багато чого отримуємо. Розуміння Україною особливостей сучасної війни дає нам дуже багато", — підсумував президент.

