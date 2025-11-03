logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Уже не Будапешт: стал известен новый город и дата возможной встречи Трампа и Путина

Лидеры стран могли бы провести переговоры в рамках ноябрьского саммита стран G20

3 ноября 2025, 14:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Финляндии Александр Стубб допустил, что будет обозначено новое место для встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Как предает портал "Комментарии", об этом пишет "Yle".

Уже не Будапешт: стал известен новый город и дата возможной встречи Трампа и Путина

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Финский лидер отметил, лидеры стран могли бы провести переговоры в рамках ноябрьского саммита стран G20 в Йоханнесбурге, что в ЮАР. Саммит должен состояться 21-22 ноября.

Также глава государства Финляндии в ходе речи уделил особое внимание ядерному оружию. Он напомнил, что Трамп поручил испытать ядерное оружие в ответ на испытания России и Северной Кореи. Недавно НАТО также провело ежегодные учения.

Президент констатировал, что Североатлантический альянс обеспечивает ядерную защиту Финляндии, поскольку США, Франция и Великобритания имеют ядерное оружие.

"Раньше нам, маленькой Финляндии, надо было заботиться об этом самостоятельно, но ситуация в мире тогда была другой. Сейчас мы участвуем во всех ключевых структурах", — отметил Александр Стубб.

Президент Финляндии также напомнил, что война России продолжается, и Хельсинки по-прежнему поддерживает Украину.

"Поддерживая Украину, мы многое получаем. Понимание Украиной особенностей современной войны дает нам очень много", — подытожил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Москве заявляют о готовности продолжать переговоры с Украиной по завершению войны, но выдвигают условие проводить их в "стамбульском формате". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении замминистра иностранных дел России Михаила Галузина.




Источник: https://yle.fi/a/74-20191808
